Wettersdorf ist nicht Wetterwitz In den beiden Ortsteilen fehlen eindeutige Straßennamen. Das kann vor allem im Notfall zu Problemen führen.

Nicht eindeutige Straßennamen sind auch ein großes Problem, wenn es Retter mal eilig haben.

Es ist kurios: Wer das Domizil des Vereins Wetterhöhe 318 ansteuern möchte, wird beim Suchdienst Google zur Adresse Wetterwitz 20 geschickt. Die tatsächliche Anschrift lautet aber Wetterwitz 38a. Das Straßenschild an sich ist jedoch mit Wettersdorf beschrieben. Ein Umstand, der Auswärtigen zu schaffen macht. Das weiß auch der Gleisberger Ortsvorsteher Bernd Handschack. Es gebe noch mehr solcher verwirrender Ortsbezeichnungen: Die Gemarkung ist eigentlich schon Wettersdorf, die Anschrift trägt aber Wetterwitz im Namen. „Vielleicht wäre es sinnvoll, Straßennamen einzuführen. Da müssten aber die Einwohner mitziehen, da für sie Kosten entstehen – für das Ummelden von Fahrzeugen zum Beispiel“, sagte Handschack am Mittwochabend während der Ortschaftsratssitzung. Einheimische hätten zwar schon Bezeichnungen wie Obere und Untere Gasse eingeführt. Die seien jedoch an keinem Straßenschild zu lesen. „Es wäre sicherlich auch für Versorgungsfahrzeuge und vor allem für den Rettungsdienst sinnvoll. Aber wie gesagt: Wir können und wollen niemandem etwas aufzwingen. Die Bürger müssen dem zustimmen“, sagte er. Handschack schlug deshalb eine Befragung vor, ob die Bereitschaft besteht.

