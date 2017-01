Wettermann auf der Sonnenseite Jörg Kachelmann versucht einen Neuanfang – in einer Dresdner Talkshow mit Angelika Mann und beim Sender „Sonnenklar-TV“.

Kachel & Mann heißt ihre Talkshow im Dresdner Boulevardtheater: der 1,90-Meter-Hüne Jörg Kachelmann und die Lütte, Angelika Mann mit 1,50 Meter. © Robert Jentzsch

Unverändert gilt: Wer eine exakte Wettervorhersage will, sollte sich bei Jörg Kachelmann erkundigen. Der liefert sogar stadtteilgenau und – je nach Wunsch – von einfach bis sehr detailliert Angaben auf kachelmannwetter.com. Wenn man diese Daten mit denen von anderen Diensten vergleicht, staunt man. Deren Angaben scheinen mitunter aus dem Kaffeesatz gelesen zu sein. Sprüche wie „bitterkalte Nächte mit minus vier Grad“ zeugen von sensationsheischenden Hobbymeteorologen.

Nicht so der 58-jährige Schweizer. Er ist unverändert einer der zuverlässigsten und seriösesten Wetterfrösche. Dass er mal der populärste in Deutschland war, schaffte er mit seinen jedermann verständlichen Bildern etwa von den „Blumenkohlwolken“ und „schlürfenden Winden“, auch wenn die gar nicht von ihm stammten. Seine flapsigen Sprüche wurden in Talkshows geschätzt. Großartig war er im MDR-„Riverboat“, unerreicht in „Kachelmanns Spätausgabe“ beim Heimatsender.

Doch Anfang 2010 war alles vorbei. Eine Ex-Geliebte beschuldigte ihn der Vergewaltigung. Er wurde verhaftet. Es kam zum Prozess, der zwar mit einem Freispruch endete. Die mediale Hetzjagd speziell der Boulevard-Medien brachte Kachelmann allerdings privat wie wirtschaftlich an den Abgrund. Bis heute hat er sich davon nur bedingt erholt. Wie sich sein Umgang mit Frauen geändert hat, erklärt er wie folgt: „Ich im Aufzug, der hält, Frau will rein, bedeutet: ich raus.“ Auch lasse er nun die Tür offen, wenn er sich mit einer Frau in einem Raum befände. „Sicher ist sicher.“

Jetzt versucht er einen Neuanfang – allerdings nicht bei ersten Adressen wie einst: Beim Reisesender „Sonnenklar-TV“ wird er demnächst live über Sonne, Regen und Wellen informieren. Und im Dresdner Boulevardtheater startet er im Mai versuchsweise das Talkformat „Kachel & Mann“ – mit der „Lütten“, wie die populäre Sängerin Angelika Mann genannt wird. Ihr erster Gast am 14. Mai ist Schauspielerin Uta Schorn. Gut gewählt, denn die ist schlagfertig, dürfte ein gleichberechtigter Sparringspartner für Kachelmann sein. Mitte Juni folgt ein zweiter Talk. Ob daraus eine Reihe wird, hängt davon ab, wie das Publikum „Kachel & Mann“ annimmt.

