Wetterkapriolen im Osterzgebirge Auf einen Kälterekord folgt Tauwetter. Doch das Wochenende bringt wieder beste Sportbedingungen.

Am Wochenende soll es wieder knackig kalt mit Minusgraden werden. © dpa

Runter und rauf, das scheint momentan das Motto des Wetters zu sein. Dippoldiswalde war in der Nacht zu Mittwoch einer der Kältepole Deutschlands mit minus 20 Grad an der Wetterstation in Reinberg. Dann stieg die Temperatur den ganzen Tag, ehe sie um 20 Uhr sogar den positiven Bereich erreichte. Ursache dafür war Südwestwind, der ein Tiefdruckgebiet mit sich brachte, wie Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister von der Station in Zinnwald berichtete. Im Erzgebirgsvorland herrschte am Donnerstag Tauwetter mit Temperaturen im Plusbereich. Um 11 Uhr waren es in Reinberg plus 2,7 Grad.

Nur oben auf dem Erzgebirgskamm herrscht weiter Dauerfrost. Auch hier stieg am Mittwoch das Thermometer von minus 16,8 auf minus 1,4 Grad. „Aber es ist noch ein Eistag geblieben“, sagt Schirrmeister. Da ein wenig Schnee fiel, wuchs die Schneedecke auf 65 Zentimeter an.

Nun wartet auch Schirrmeister gespannt, was das Tiefdruckgebiet bringt, das die Meteorologen am Freitag erwarten. Schirrmeister geht aber davon aus, dass es auf dem Erzgebirgskamm schneien wird und kalt bleibt. Hinter dem Tief ist am Wochenende auf jeden Fall wieder ein Hoch mit knackigem Frost zu erwarten. Insgesamt haben wir im Osterzgebirge derzeit einen schönen Winter wie seit 2011 nicht mehr.

Weil also das nächste schöne Wintersportwochenende bevorsteht, lässt der Verkehrsverbund Oberelbe am Sonnabend und Sonntag die Wintersportzüge der Städtebahn vom Hauptbahnhof in Dresden nach Altenberg fahren. Die beiden Züge starten um 8.05 und 10.05 Uhr im Hauptbahnhof, halten bis Heidenau an allen Stationen und im Müglitztal nur noch in Dohna, Weesenstein, Glashütte, Lauenstein, Geising und Altenberg. Die Rückfahrt steht um 15,18 Uhr und 17.18 Uhr ab Altenberg im Fahrplan. Ansonsten fahren die Züge wie jedes Wochenende im Zweistundentakt zwischen Altenberg und Heidenau.

