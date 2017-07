Wetterglück für Veranstalter Mit dem Juni kehrte zur Freude vieler Dorf- und Stadtfeste der Sommer ein. Zum Schluss wurde die Wetterlage aber gefährlich.

Auch die Besucher des Dippser Stadtfestes, im Foto Hannah (7) und ihr Bruder Fabian (1) aus Luchau, konnten sich nicht nur über schöne Attraktionen freuen, sondern auch über das tolle Wetter. © Frank Baldauf

Osterzgebirge. Der erste meteorologische Sommermonat kam ziemlich sommerlich daher: gut zwei Grad zu warm und bis auf kleine Ausnahmen zu trocken und sehr viel Sonne. So waren die ersten Junitage sehr schön. Doch am 3., an dem das Thermometer in Dohna sogar über 30 Grad kletterte, war es damit abends mit einer Gewitterfront vorbei. Es wollte sich wohl die verfrühte und letztlich verkürzte „Schafskälte“ anschleichen. Ein relativ stabiles Hoch sollte uns dann über die Monatsmitte begleiten. Hier und da zeigten sich ein paar Störungen und Gewitterchen.Da sich die Hauptwindrichtung immer wieder änderte, kamen auch immer wieder unterschiedliche Luftmassen zum Tragen, sodass es ein ziemliches Auf und Ab zur Monatsmitte gab, was dem Kreislauf nicht unbedingt zuträglich war. Am 16. zog mit Gewittern ein neuerlicher Kaltluftvorstoß durch.

Danach aber stieg die Temperatur rasant. Wir erreichten am 20. den bislang wärmsten Tag des Jahres, fast 25 Grad betrug das Mittel in den tieferen Lagen, in Zinnwald wurde ebenfalls die 20-Grad-Celsius-Marke geknackt. Mit einer Höchsttemperatur von 25,6 Grad Celsius war es auch der erste Sommertag des Jahres.

Der Gipfel wurde am 22. Juni erreicht: 27,6 Grad Celsius in Zinnwald – für diesen Tag ein neuer Rekord – und 33,9 Grad Celsius in Dohna. Doch wieder sollte die Hitze abgelöst werden von kälterer Luft, und diesmal hatten es die Gewitter in sich: Sturmböen, Sturzfluten, Hagel, Tornados in Deutschland. Bei uns verteilten sich die Gewitter auf den Abend und die Nacht. Zwar meist gar nicht so schlimm, aber in der Summe stiegen die Flusspegel doch kurzzeitig ziemlich an. Von größeren Schäden blieben wir aber verschont. Dann beruhigte sich die Wetterlage wieder, aber es braute sich auch wieder was zusammen. Kaltluft in der Höhe und viel warme Luft aus dem Mittelmeer trafen aufeinander, und ein Tiefkern zog von den Alpen nach Norden in unsere Richtung. Und diese Gemengelage bringt Meteorologen schnell zum Schwitzen, denn man nennt sie auch Vb-Tief.

Ein blockierendes Hoch war ebenfalls über dem Baltikum zu finden, sodass die Zutaten für ein heftiges Hochwasser schon da waren. Diesmal aber unter anderen Vorzeichen, denn die Flüsse und der Boden waren ziemlich ausgetrocknet, die Zugbahn des Tiefs wurde auch anders berechnet, sodass es am 29. zwar fast den ganzen Tag bei uns regnete, aber mit 19,5 Litern in Zinnwald und nur um die fünf Liter im Flachland nicht so viel herunterkam. Berlin allerdings erwischte es richtig, in Tegel wurden 152 Liter in 24 Stunden gemessen. Nicht auszudenken, wäre dieses Tief nur 200 Kilometer südlich übers Land gezogen.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

