Wetterexperte Heinz Fischer ist tot Jahrzehntelang hat sich der ehemalige Lehrer aus Klingenberg mit Temperatur und Niederschlag befasst.

Heinz Fischer bei seinen Wetterbeobachtungen. © Archivfoto: Holm Helis

Hobbymeteorologe Heinz Fischer aus Klingenberg ist am 18. April im Alter von 90 Jahren verstorben. Mehr als 50 Jahre beschäftigte sich Heinz Fischer mit dem Wetter und maß noch bis ins hohe Alter täglich Temperatur, Niederschlagsmengen, Luftdruck, Windstärke und -richtung. Kein Tag verging ohne aktuelle Wetterdaten, über die der ehemalige Lehrer akribisch Buch führte. In seinem Garten in Colmnitz betreute Heinz Fischer eine Wetterhütte bis ins hohe Alter. Seine Leidenschaft für das Wetter wurde als junger Lehrer geweckt, wie Fischer im Jahr 2005 gegenüber der SZ schilderte. 1951 bekam er eine Anstellung an der Schule in Sohra. An der Fassade des Gebäudes waren ein Barometer, ein Hygrometer und ein Thermometer befestigt. Im Vorbeigehen beklopften die Bauern mit dem Finger die Geräte wie einen Gaul und fragten Fischer: „Schulmeister, wie wird das Wetter?“ Um keine falschen Antworten zu geben, absolvierte der Ehrgeizige ein Fernstudium in Geografie, spezialisierte sich auf Meteorologie und trat später der Geografischen Gesellschaft der DDR bei.

Seine regionalen Wetteranalysen waren nicht nur unter Bauern und Gärtnern, sondern auch bei Forstleuten und Rechtsanwälten gefragt. Heinz Fischer, der außerdem passionierter Heimatforscher war, schrieb auch für die Sächsische Zeitung und erklärte im Lokalteil Bauernregeln und aktuelle Wetterlagen. (SZ)

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 12. Mai, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Colmnitz statt.

