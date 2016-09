Wetterdienst warnt vor Starkregen Im Kreis Mittelsachsen werden am Wochenende Niederschläge mit bis zu 70 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für diesen Sonnabend und Sonntag vor Unwetter mit Starkregen in Mittelsachsen. Demnach rechnen die Meteorologen am Samstag und in der Nacht zum Sonntag mit ergiebigen Dauerregen mit Mengen zwischen 50 und lokal 70 Litern pro Quadratmeter.

„Dies ist ein erster Hinweis auf erwartete Unwetter“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Er solle die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Die Prognose werde in den kommenden Stunden konkretisiert und ist im Internet abrufbar. (szo)

