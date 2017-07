Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter In der Nacht zu Dienstag sollen Unwetter aufziehen. Die könnten später noch einmal ungemütlich werden.

Heftige Gewitter können in der Nacht über den Landkreis ziehen. © dpa

Im Laufe der Nacht zum Dienstag ziehen von Westen her kräftige Gewitter auf, die in den Frühstunden Oder und Neiße erreichen, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmittag an. Betroffen ist auch der gesamte Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Gewitter können mit heftigem Starkregen mit bis zu 40 Millimeter Niederschlag in einer Stunde auftreten. Auch Hagel mit Korngrößen bis zu drei Zentimeter und schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer werden erwartet. Lokal kann es auch orkanartige Böen mit bis 110 Stundenkilometer geben, kündigt der DWD an.

„Am Dienstag lebt nach einer Ruhephase die Gewittertätigkeit am Nachmittag und Abend wieder auf. Dann besteht erneut eine erhöhte Unwettergefahr“, heißt es in der Mitteilung. (szo)

