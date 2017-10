Wetterdienst warnt vor Orkanböen

Sturmtief Grischa sorgt am Wochenende für ungemütliches Herbstwetter im Landkreis Mittelsachsen. Neben Schauern und Gewittern bringt das Tief vor allem orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometer mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. Die Meteorologen kündigen außerdem Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde an. Am Samstag bleibt es stürmisch bei Windböen von maximal 70 Kilometern pro Stunde.

Die Kraft des Sturmes kann ausreichen, um Bäume zu entwurzeln oder Dächer zu beschädigen. Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen können. Wer trotzdem draußen unterwegs ist, sollte sich von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten sowie Hochspannungsleitungen fernhalten.

Das Sturmtief Grischa ist seinem Vorgänger, dem Sturmtief Xavier, vergleichbar. Xavier zog Anfang Oktober über den Landkreis hinweg und sorgte für viele Schäden. Der Wind knickte vor allem Bäume. Auch das Stromnetz war betroffen. Menschen wurden im Landkreis Mittelsachsen nicht verletzt. (DA)

Aktuelle Informationen zum Wetter in Sachsen finden Sie hier.DPA0018 4 vm 110 lsn 1040

Wetter/Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen/

Deutscher Wetterdienst rechnet mit Unwettern am Sonntag =

=

Leipzig (dpa) - Der Deutsche Wettederdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit Unwettern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Wahrscheinlichkeit sei relativ groß, teilte der DWD am Samstag mit. Demnach soll am frühen Sonntagmorgen ein Sturmtief von Schweden über Deutschland nach Polen ziehen. Es sei deswegen mit orkanartigen Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Teilweise könne es laut DWD-Angaben auch zu Orkanböen von 120 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem soll es immer wieder regnen und gewittern.

Am Samstag werde es stürmisch bei Windböen von maximal 70 Kilometern pro Stunde. Nach Angaben der Polizei und der Deutschen Bahn kam es am Samstagvormittag noch zu keinen wetterbedingten Unfällen oder Einschränkungen im Straßen- oder Bahnverkehr.

# Notizblock

## Orte

- [DWD Leipzig](Kärrnerstraße, Leipzig, Deutschland)

* * * *

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt

## Ansprechpartner

- Deutscher Wetterdienst in Leipzig, +49 69 80629897

## Kontakte

- Autor: Nils Jewko (Leipzig) - Redaktion: Sophia Weimer (Berlin), +49 30 2852 30002, ‹powerhaus@dpa.com›

dpa jew yysn n1 pow sow

281121 Okt 17

zur Startseite