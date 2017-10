Wetterdienst warnt vor Orkanböen

Sturmtief Grischa sorgt am Wochenende für ungemütliches Herbstwetter im Landkreis Meißen. Neben Schauern und Gewittern bringt das Tief vor allem orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometer mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. Die Meteorologen kündigen außerdem Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde an. Am Samstag bleibt es stürmisch bei Windböen von maximal 70 Kilometern pro Stunde.

Die Kraft des Sturmes kann ausreichen, um Bäume zu entwurzeln oder Dächer zu beschädigen. Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen können. Wer trotzdem draußen unterwegs ist, sollte sich von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten sowie Hochspannungsleitungen fernhalten.

Das Sturmtief Grischa ist seinem Vorgänger, dem Sturmtief Xavier, vergleichbar. Xavier zog Anfang Oktober über den Landkreis hinweg und sorgte für viele Schäden. Der Wind knickte Bäume um und fällte sogar einen Mast. In Stauchitz wurde außerdem eine Solaranlage durch den Sturm vom Dach eines Einkaufmarktes gerissen. Menschen wurden im Landkreis Meißen nicht verletzt. (SZ)

