Wetterdienst warnt vor Glätte Weil es am Dienstag regnet, der Boden aber noch gefroren sein kann, könnte sich im Landkreis gefährliches Blitzeis bilden.

Es könnte gefährlich glatt werden auf den Straßen im Landkreis. Vor allem für das ostelbische Bergland und das Osterzgebirge hat der Deutsche Wetterdienst am Montagabend eine Wetterwarnung herausgegeben. Demnach ist ab Dienstagfrüh bis mindestens in die Mittagsstunden mit Glatteisregen zu rechnen. Denn es zieht von Nordwesten her ein Niederschlagsgebiet heran. Dabei fällt der Niederschlag höchstens anfangs noch kurzzeitig mit Schnee vermischt, überwiegend dann aber als Regen. Aufgrund des verbreitet noch gefrorenen Bodens besteht die Gefahr von gefährlicher Glatteisbildung mit erheblichen Verkehrsbehinderungen, heißt es.

Der Wetterdienst bittet vor allem Autofahrer, sich am Morgen noch einmal kundig zu machen, bevor sie sich ans Steuer setzen.

