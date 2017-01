Wetter wird nun auch in der Neustadt gemessen

In den sonnigen Sommermonaten staut sich die Hitze meist besonders in der Innenstadt. Wie heiß es genau ist, soll nun an der Jordanstraße ermittelt werden. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) angekündigt, eine Messstation an der Ecke zur Förstereistraße zu errichten. Nun wird zunächst eine mobile Interimsstation aufgebaut, welche mit Akkus betrieben und durch einen Bauzaun gesichert wird. Später wird eine feste installiert, die für mindestens 15 Monate auf dem Eckgrundstück bleibt.

Meteorologin Franziska Reinfried vom Dresdner Umweltamt freut sich, dass Dresden eine Innenstadt-Station bekommt. Bislang erfasst der DWD die Werte in Klotzsche, Strehlen und Hosterwitz. Zudem betreibt die Drewag eine Station an der Nossener Brücke, das Umweltamt im Botanischen Garten. Die dort erfassten Werte sind aber nicht repräsentativ für den stark bebauten Innenstadtbereich. Mit der Station soll Einfluss auf die künftige Bebauung im Zentrum genommen werden. (SZ/sag)

