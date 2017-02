Wetter wirbelt Feuerwehr-Bilanz durcheinander Jahrelang stieg die Belastung der freiwilligen Helfer. 2016 gab es weniger Stürme. Tief „Thomas“ beendet die Ruhe.

Diana Bär, Rico Büttner und Andreas Schmidt (v.l.) üben in der Niedersedlitzer Feuerwache mit einer hydraulischen Schere. Damit werden Autos aufgeschnitten. © Sven Ellger

Um kurz nach sechs Uhr klingelt der Alarm. In Großzschachwitz hat Sturmtief „Thomas“ einen Baum umgeknickt. Jetzt blockiert der die Straße. Wenig später fällt der nächste Baum. Und um kurz nach acht ein dritter. Dieser Freitag in der Niedersedlitzer Wache der Freiwilligen Feuerwehr beginnt turbulent. Die drei Bäume sind erst der Anfang. Es folgen ein Verkehrsunfall mit einem LKW, ein abgebrochener Ast und eine überflutete Wohnung. Gleich sechsmal muss Diana Bär am Freitag mit ihren Jungs ausrücken. Die 45-Jährige ist die Wehrleiterin der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Ein Tag wie dieser ist für die Niedersedlitzer Feuerwehrleute aber zum Glück nicht normal. Im letzten Jahr ging besonders die Zahl der sogenannten technischen Hilfeleistungen zurück. Das ist beispielsweise die Beseitigung von Sturm- oder Unwetterschäden. Waren es 2015 noch 259 dieser Fälle, mussten die Niedersedlitzer 2016 nur zu 178 technischen Hilfeleistungen ausrücken. Diana Bär bestätigt den Rückgang. „2016 war insgesamt ziemlich ruhig. Wir hatten nur wenige größere Zwischenfälle“, sagt sie.

Die Gründe für diesen Rückgang kennt Ralf Schröder. „Das liegt vor allem an der Witterung“, sagt der Sprecher der Berufsfeuerwehr. 2016 habe es insgesamt viel weniger gestürmt. Das trifft besonders die Freiwilligen Wehren Kaitz und Niedersedlitz. „Sie haben ein großes Einzugsgebiet mit vielen Bäumen“, sagt er. Die Sturmschäden im Stadtgebiet sind 2016 von 385 auf 79 gesunken. 2017 sieht es bis jetzt aber wieder ganz anders aus. Sturmtief „Thomas“ hat im gesamten Stadtgebiet für viele Einsätze gesorgt.

Bei Großeinsätzen unverzichtbar

Insgesamt mussten 2016 alle Feuerwehren in Dresden zu 27 389 Einsätzen fahren. 2015 waren es noch 28 762. Davon erledigten die 22 freiwilligen Stadtteilfeuerwehren 1 885 Einsätze. In den restlichen Fällen rückten die fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst aus. 2015 mussten die Ehrenamtler bei der Feuerwehr noch 129 Mal mehr ausrücken. Damit steht für das vergangene Jahr erstmals wieder ein leichter Rückgang in der Statistik der Freiwilligen. In den Vorjahren waren deren Einsatzzahlen stets gestiegen. Inklusive der Mehrarbeit. Dieses Problem hat die Rettungsleitstelle erkannt.

„Im vergangenen Jahr konnten wir mehr Einsätze durch die Berufsfeuerwehr übernehmen“, sagt Sprecher Schröder. Die Belastung der Freiwilligen sei generell sehr hoch, da sie parallel zum Beruf oder Studium zu den Einsätzen fahren. Deswegen übernehmen jetzt die Berufsfeuerwehren viele Einsätze, zu denen vorher noch die Freiwilligen gefahren sind.

Außerdem konnte 2016 die neue Feuerwache in der Albertstadt übergeben werden. Sie ersetzt die Neustädter Wache, die zu klein geworden war. Auch die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche-Hellerau konnte in ein neues Gerätehaus einziehen.

Trotz der Entlastung gab es 2016 einige Großeinsätze, bei denen auf die ehrenamtlichen Helfer nicht verzichtet werden konnte. Ingo Bauernfeind von der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz erinnert sich an zwei Fälle. Als im Januar in der Friedrichstadt und im September an der TU Dresden je eine Fliegerbombe gefunden wurde, waren die ehrenamtlichen Helfer im Ausnahmezustand. „Wir haben damals wie fast alle Stadtteilfeuerwehren bei der Evakuierung der Anwohner geholfen“, berichtet er. Dank der guten Truppe seien diese Einsätze reibungslos abgelaufen.

Nachwuchs dringend gesucht

Besonders stolz ist der Wehrleiter auch auf die Ausrückzeit. „In durchschnittlich vier bis sechs Minuten sind die Einsatzfahrzeuge auf der Straße“, sagt er. Das sei durch Kollegen, die in der Spätschicht arbeiten oder Studenten sind, möglich. Nur mit ihrer Hilfe könne die Wache zu jeder Tageszeit besetzt sein. Außerdem müssten die aktiven Mitglieder alle in direkter Nähe wohnen. Im Einsatz als Lebensretter darf nichts schief gehen.

Doch auch wenn 2016 für die Freiwilligen Wehren nicht ganz so hart wie 2015 war, ausruhen können sich die Mitglieder nicht. Regelmäßig werben sie um Nachwuchs. Kinder und Jugendliche werden derzeit bei den Freiwilligen Wehren ausgebildet. Leider mit rückläufigen Zahlen. Deswegen wünscht sich Diana Bär aus Niedersedlitz mehr Engagement. Neue Helfer seien immer willkommen, sagt sie.

