Wetter verzögert Bau an Winzerstraße Wegen der schlechten Witterung ruhen die Baumaßnahmen. Möglicherweise muss der Öffnungstermin erneut verschoben werden.

Die Winzerstraße in Radebeul. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Seit Ende August ist die Winzerstraße zwischen Paradiesstraße und Borstraße gesperrt. Ursprünglich war geplant, dass die Baustelle Ende November verschwindet. Schon damals hatte ein SZ-Leser Zweifel, ob die Straße rechtzeitig fertig wird. Ein Bauarbeiter habe ihm versichert: Das klappt. Doch der Öffnungstermin wurde verschoben. Erst auf Weihnachten, dann auf Ende Januar. Der Anwohner ist jetzt nicht nur verärgert, weil der Straßenabschnitt so lange dicht ist. Er wundert sich auch, warum er in den letzten Tagen keine Arbeiter auf der Baustelle gesehen hat und fragt sich: Wann wird wohl diese wichtige Kreuzung wieder befahrbar sein?

Stadtsprecherin Ute Leder erklärt, dass die Baufirma zwischen Weihnachten und Neujahr eine kurze Betriebsruhe hatte. Deshalb waren in dieser Zeit keine Bauleute vor Ort. Danach machte die Witterung den Arbeitern einen Strich durch die Rechnung. „Der Schneefall und der vorhergesagte starke Frost lassen derzeit keine Arbeiten über einen zusammenhängenden Zeitraum zu“, so Leder. Weil für die kommende Woche wärmere Temperaturen prognostiziert werden, könnten die Bauarbeiten nach jetzigem Stand dann fortgeführt werden.

Mehrere Dinge müssen an der Straße noch erledigt werden. Am südlichen Fußweg fehlt bisher die Decke. Der nördliche Gehweg muss noch komplett mit Bordsteinkante gebaut werden. Auch die Fahrbahn ist noch nicht fertig. Hier fehlt die Asphaltbefestigung. Ob der Öffnungstermin am 31. Januar gehalten werden kann, hänge von der Witterung ab, so Leder. Bisher könne die Stadtverwaltung das noch nicht abschätzen.

Auf der Winzerstraße wurde der Abwasserkanal und Trinkwasserleitungen neu verlegt. Das Ausmaß der Medienverlegungen sei vor Baubeginn nicht absehbar gewesen und wurde erst im Laufe der Sanierung ersichtlich, teilte die Stadt Mitte Dezember mit. Gleiches betrifft die Baustelle in der Nizzastraße zwischen Mühlweg und Hoflößnitzstraße. Auch hier gibt es eine Bauverzögerung.

