Wetter sorgt für hohe Feinstaubbelastung

Messgeräte für Luftqualität. In Zittau zeigten sie zuletzt bedenkliche Werte. © dpa

Zittau. Das schöne Wetter hat in den vergangenen Tagen zu einer erhöhten Feinstaubbelastung geführt. Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche ist der zulässige Grenzwert deutlich überschritten worden, wie aus den Daten der Messstation in Zittau-Ost hervorgeht. Am Dienstag und Mittwoch der Vorwoche sowie am Wochenende waren sie noch deutlich erhöht. Seit Dienstag steigen sie wieder an.

Die Ursachen für die hohe Belastung lagen laut Landesumweltamt in dem lokalen Ausstoß und einem Mix aus Luftschadstoffen, die aus Osten nach Sachsen transportiert wurden. „Erschwert wird die Situation noch dadurch, dass so gut wie kein Luftaustausch stattfindet“, heißt es in einer Mitteilung. „Da die kalte, windarme Wetterlage anhält, ist auch in den nächsten Tagen keine grundlegende Verbesserung der Luftqualität zu erwarten.“ Vielerorts müsse weiterhin mit hohen Feinstaubkonzentrationen gerechnet werden. (SZ/tm)

zur Startseite