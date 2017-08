Wettbewerbe fürs Königsufer

Die GHND favorisiert fürs Königsufer die kleinteilige Blockbebauung. © GHDN

: Der Beschluss zur Wiedererrichtung des Narrenhäusels hat den Ausschlag gegeben, einen Wettbewerb für das Gebiet des Königsufers auszuloben. Die Stadt müsste die Ausschreibungsunterlagen fast fertig haben.

Bevor sie jedoch verschickt werden, meldet sich die Gesellschaft Historischer Neumarkt (GHND) zu Wort – auch mit einer eigenen Broschüre zur Geschichte des Areals. Der Verein fordert von der Stadt, für den Wettbewerb klare Vorgaben zu Baugrenzen und -höhen sowie der Grünzone zu machen. Außerdem müsste vorher die Nutzung der jeweiligen Gebäude festgelegt sein, damit die Architekten zielgerichtet planen könnten.

Die Gesellschaft hat eigene Vorschläge erarbeitet, die mit Studenten in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt entstanden. Statt früher geplanter Solitärgebäude favorisieren die Stadtgestalter eine kleinteilige Blockrandbebauung, die zur Elbe hin offen ist. Ihre Höhe und ihre Dachausbildung sollen sich am Hotel Bellevue orientieren.

Zur Bebauung des Königsufers gehört für die GHND auch die Wiedererrichtung der Großen Meißner Landstraße 1,3 und 5 sowie des Blockhausgäßchens 3, die sich zwischen Bellevue und Blockhaus befinden. Die zur Disposition stehenden Flächen fungieren gegenwärtig primär als Parkplätze.

Zudem beharrt die Gesellschaft darauf, dass sich der Wettbewerb nur mit dem Königsufer befasst und den Bestand am Neustädter Markt samt Brunnen und Bäumen ignoriert. „An dieser einmaligen Stelle mit deutschlandweitem, vielleicht europäischem Rang muss die Bürgerschaft von Anfang an eingebunden und informiert werden, und ihr gebührt ein entsprechendes Mitspracherecht bei den Wettbewerbsbedingungen und der Besetzung der Jury“, schreibt der Verein und verweist damit wahrscheinlich auf seinen eigenen Ambitionen.

Die eigenen Vorschläge zur städtebaulichen und funktionalen Gestaltung in diesem Bereich sehen so aus: .

Zielsetzung Städtebau, Gebäudestruktur und Freiraum:

„Aus Sicht der GHND haben sich die Rahmenbedingungen am Königsufer grundlegend geändert. Nach Eröffnung des akustisch großartigen Konzertsaales im Kulturpalast ist ein weiterer Konzertsaal als Solitär am Königsufer nicht darstellbar. Die GHND schlägt vor, die in den 1980er Jahren entstandene Idee einer großformatige Solitärbebauung am Elbufer fallen zu lassen, und plädiert stattdessen für eine kleinteilige, zur Elbe hin offene, Blockrandbebauung. Die Bebauung soll sich dabei sowohl in der Höhe als auch in der Dachausbildung an der bereits bestehenden Uferbebauung des Hotelkomplexes Bellevue orientieren.

Außer Frage steht für die GHND die Wiederherstellung des Narrenhäusels und eines Teils der Großen Meißner Straße mit dem Blockhausgäßchen 3, Große Meißner Straße 1,3,5. Sie tritt im Bereich des Königsufers ein für eine weitestgehende Wiederherstellung der Großartig- und Einzigartigkeit der weiträumigen Landschaftsgestaltung des Elbbogens und plädiert deshalb für eine Annäherung an die Planungen von Stadtbaurat Paul Wolf, Stadtgartendirektor Heinrich Bahlke und Stadtbaudirektor Herbert Conert aus dem Jahre 1930. Ziel der Gesamtmaßnahme sollte sein, mit der Wiederherstellung der Grünanlagen und der Baumalleen das Grüne Band zwischen dem Garten des Japanischen Palais und dem Stauden- und Rosengarten zu schließen.“

Zielsetzung Nutzung

„Die GHND schlägt vor, auf dem städtischem Grund und Boden ein Haus der Dresdner Chöre und Zentrum der Dresdner Musikpflege, insbesondere für Schumann, Wagner und Weber zu errichten. Auf den nebenliegenden Grundstücken sollten Atelierhäuser für junge Dresdner Künstler errichtet werden. Im Dresden des 19. Jahrhunderts hatte das bürgerliche Chorwesen ein deutschlandweit herausragendes Niveau erreicht. Zeitweise hatten über 300 Chöre gewirkt, zunehmend auch gemischte Chöre. Auch unser heutiges Dresden ist reichlich bestückt mit Chorvereinigungen von Laien- und Profisängern, die sich teilweise einen internationalen Ruf erarbeitet haben. Diese Traditionslinie musikalischer Hochkultur ist leider im öffentlichen Bewusstsein nicht so präsent, wie dies zu erwarten wäre, nicht zuletzt im Hinblick auf das Ziel Kulturhauptstadt 2025. Und die Arbeitsbedingungen (Mangel an geeigneten Probenräumen) sind in vielen Fällen einfach desaströs, unserer Kulturstadt unwürdig.

Das Haus soll darüber hinaus weiteren Kunst- und Kulturinstitutionen als Heimstatt dienen und ein Zentrum der Dresdner Musikpflege sein. In Anlehnung an den Kunstmäzen Johann Gottlob von Quandt soll auf seinem ehemaligen Grundstück und danebenliegend die nach ihm benannten sogenannten Quandtschen Atelierhäuser entstehen. Der große Dresdner Kunstmäzen hatte 1828 mit Johann Wolfgang von Goethe den „Sächsischen Verein zur Beförderung der schönen Künste“ gegründet. Es könnte ein Ort sein, wo zeitgenössische Kunst, Ausstellungen, Galerien und Lesungen zu Hause sind. Die Stadt soll auf ihren Grundstücken diese Gebäude selbst errichten und betreiben. Auf Privatgrundstücken ist eine Mischnutzung mit einem hohen öffentlichen Anteil vorzugeben. Davorliegend befinden sich die sogenannten „Narrenterrassen“. Ein Bereich der mit seinem reichen Baumbestand für Gastronomie prädestiniert ist mit Blick auf die Altstädter Silhouette.“ (szo/kh/stb)

Das Heft mit den geschichtlichen Einführungen, verschiedenen Statements zum Bau des Narrenhäusels und den Wiederaufbauvorstellungen der GHND ist für 7,50 € zu beziehen über den Informationspavillon der GHND am Pirnaischen Platz oder postalisch über ihre Geschäftsstelle (info@neumarkt-dresden.de)

