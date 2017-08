Wettbewerb um Azubis wird schärfer Unternehmen legen sich für Lehrlinge ins Zeug. Selbst große Firmen können nicht mehr alle Plätze besetzen.

Generös: Bei der Deutschen Bahn erhalten die Azubis einiger Bahnberufe einen Tablet-Computer als Begrüßungsgeschenk. © Sven Ellger

Mit einer Powerbank als Begrüßungsgeschenk hat die Gewerkschaft Maria überrascht, als sie bei der Deutschen Bahn ihre Ausbildung zur Kauffrau für Verkehrswesen begann. Mit dem Gerät können Mobiltelefone, Laptops oder Tablet-Computer aufgeladen werden. Ihre Berufswahl habe das Geschenk jedoch nicht beeinflusst, sagte die jetzt 22-Jährige. „Ich wusste ja gar nicht davon.“

Das ist zwei Jahre her. Die Jungen und Mädchen, die jetzt die Ausbildung in einem der klassischen Bahnberufe wie Fahrdienstleiter, Lokführer oder Kaufmann für Verkehrsservice aufnehmen, erhalten vom Unternehmen neben der Powerbank ein Tablet mit Tastatur und Chipkarte. Das Unternehmen wirbt damit jetzt ganz offiziell. Rund 700 000 Euro hat sich die Bahn die insgesamt 1 200 Geräte kosten lassen. In Dresden profitierten den Angaben zufolge rund 30 Jugendliche von dem Angebot. Zudem wirbt die Bahn mit einer Übernahmegarantie, Mietkostenzuschuss bei langem Anfahrtsweg sowie mit Freifahrten.

„Wir müssen uns dem harten Wettbewerb stellen“, sagte der Sprecher für den Bereich Personal der Bahn, Matthias Waha. Die Unternehmen müssten sich immer mehr ins Zeug legen, um Nachwuchskräfte für sich zu begeistern. Die Bahn habe in diesem Jahr die bundesweit 3 400 Lehrstellen nur zu 95 Prozent besetzen können.

Mit einem Smart-Auto für ein Jahr honoriert der Betreiber von Seniorenresidenzen K&S die guten Leistungen von Altenpflege-Azubis. Steuer und Versicherung werden übernommen. Das Unternehmen hat Residenzen in Dresden, Radebeul und Wilsdruff. „Das hilft schon sehr. Ich hätte mir sonst ein Auto kaufen müssen“, sagte Susanne aus Kesselsdorf, die fast jeden Tag zur Seniorenresidenz nach Wilsdruff fahren muss. „Eine gute Idee.“ Aber ihre Entscheidung, Altenpflegerin zu werden, habe auch sie nicht davon abhängig gemacht.

Der Personalchef vom Dresdner Kühlanlagenbau, Steffen Opitz, glaubt nicht, dass Geschenke viel bewirken. „Tablet und Smartphone haben die Jugendlichen doch meist selbst.“ Sein Unternehmen hatte die Kandidaten zu einem Camp ins Allgäu eingeladen mit Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher und der Olympiazweiten im Kanu, Steffi Kriegerstein, als Überraschungsgästen. In lockerer Atmosphäre absolvierten die Jungen und Mädchen noch den einen oder anderen Test. Während der Heimfahrt wurden die Ausbildungsverträge übergeben. Von deutschlandweit 24 Ausbildungsstellen hat das Unternehmen 17 besetzt.

„Die Jugendlichen sollten sich nicht durch die Geschenke blenden lassen“, warnt der Sprecher der Industrie- und Handelskammer, Lars Fiehler. Viel wichtiger sei, dass der Job und das Unternehmen ihnen gefielen sowie eine Übernahmegarantie nach der Ausbildung. Gegen eine Anerkennung von guten Leistungen während der Ausbildung auch in Form von Geschenken sei hingegen nichts einzuwenden. Die Betriebe müssten sich und ihre Berufe mehr bekannt machen, sagte Fiehler. Es gebe etwa 300 Lehrberufe. Anhand der Bewerbungen könne jedoch der Eindruck entstehen, es seien nur 20 oder 30.

Der Wettbewerb um Azubis habe sich deutlich verschärft, bestätigte der Sprecher der Chemnitzer Landesarbeitsagentur Frank Vollgold. 2005 seien landesweit fast 54 500 Bewerber auf rund 16 150 betriebliche Ausbildungsplätze entfallen – 38 300 Jungen und Mädchen gingen leer aus.

In diesem Jahr gebe es hingegen noch rund 5300 freie Stellen und etwa 3 300 Suchende. „Rein rechnerisch fehlen jetzt rund 2000 Azubis, um alle Stellen besetzen zu können“, sagte Vollgold.

Den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur zufolge sind in Dresden noch 316 Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag. Bei den Unternehmen wiederum sind 572 Stellen offen.

Die Hitliste der beliebtesten Ausbildungsberufe ist der Arbeitsagentur zufolge seit Jahren fast unverändert. Sie wird vom Verkäufer oder von der Verkäuferin angeführt, gefolgt von Kaufmann oder der Kauffrau im Einzelhandel sowie dem Kraftfahrzeug-Mechatroniker. Weniger gefragt sind hingegen Gebäudereiniger, Bäcker, Fleischer, Friseur sowie die Bauberufe.

