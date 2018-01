Wettbewerb geht in Schlussrunde Der Schiebocker Eastclub sucht noch bis zum Wochenende Zeichnungen und Basteleien zum Thema Clowns. Die besten können gewinnen.

Eines der Gesichter aus dem Wettbewerb. © Eastclub

Bischofswerda. Der Eastclub feiert in diesen Tagen gleich zwei Mal Premiere. Er wird am 20. Januar zum ersten Mal einen Theatertag veranstalten und er hat sich zur Vorbereitung dieser Veranstaltung zum ersten Mal einen besonderen Wettbewerb einfallen lassen.

Der Chef des Clubs, Heiko Düring, hat die Kinder in Bischofswerda und Umgebung dazu aufgerufen, Bilder von Clowns zu malen oder Clowns zu basteln und die entstandenen Werke dann in der Regenbogen-Apotheke und im Autohaus Philipp abzugeben (SZ berichtete). Die ersten Basteleien sind schon eingetroffen. Bunte Gesichter sind dabei, mit Watte beklebt. Es können aber durchaus noch mehr Basteleien abgegeben werden. „Alle Clowns werden ausgestellt und bringen Lachen in unsere Stadt“, sagt Heiko Düring.

Die besten Zeichnungen gewinnen zudem Freikarten für das Kinderstück des Theatertags im Eastclub „Schule mit Clowns“. Das Bühnenvolk aus Bautzen hat das Stück über vier Clowns und ihren strengen Lehrer Doktor Sinn schon länger im Repertoire, doch immer wieder sind Kinder von der Geschichte und der Darstellung der Schauspieler fasziniert. Das ging auch den Kindern von Eastclub-Chef Heiko Düring beim Straßentheater in Hoyerswerda so. Der Veranstalter hat auch deshalb das Bühnenvolk eingeladen, gerade dieses Stück in Bischofswerda zu spielen.

Der Theatertag soll darüber hinaus aber auch noch Weiteres bieten. So wird das Bühnenvolk nach dem Kinderstück, 15 Uhr, gegen 20 Uhr noch das Erwachsenenstück „Nach dem Kuss“ auf die Bühne des Easts bringen. Die Verwicklungen im Stück erinnern an einen Shakespeare-Schwank. Tickets können schon jetzt im Colorado am Altmarkt in Bischofswerda gekauft werden. Die Karten für „Nach dem Kuss“ kosten 12 Euro, ermäßigt acht Euro. Die Tickets für „Schule mit Clowns“ sind für fünf Euro zu haben. (SZ/pre)

zur Startseite