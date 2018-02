Westliche Innenstadt besser als ihr Ruf Der neue Bürgerrat will das beweisen und helfen, den Görlitzer Stadtteil weiter aufzuwerten. Kritik kommt von Hauseigentümern.

Am Dienstag neu in der Bürgerrat Innenstadt West gewählt: Falko Metjen, Robert Gröschel und der wiedergewählte Heinz-R. Conti- Windemuth (v.l.), es fehlen Kathrin Müller und Dr. Anja Pippel. © Stadt Görlitz

Görlitz. Von zwei auf fünf. Es geht deutlich aufwärts beim Bürgerrat Innenstadt West. Zwar waren beim Start vor zwei Jahren sieben Leute angetreten, diesen Stadtteil mitzugestalten und voranzubringen. Von ihnen blieb aber letztlich Lukas Warnatsch als einziger Aktiver übrig. Streitereien, Wegzug, Austritt wegen hoher Arbeitsbelastung – all diese Dinge hatten den Rat im ersten Anlauf praktisch fast scheitern lassen.

Die Rettung kam mit Heinz Conti-Windemuth. Der Rentner wurde im zweiten Jahr in den Rat gewählt und brachte die Wende. Kontakte zu Einwohnern des Stadtteils wurden mehr, die Resonanz auf vom Rat angebotene Veranstaltungen wie Sprechstunden oder Bürgergrillen wurde besser, auch die Zusammenarbeit mit ansässigen Vereinen wie Second Attempt oder Tierra-Eine Welt entwickelte sich. All das soll sich weiter intensivieren, etwa, indem nun auch Kitas und Pflegeheime gezielt angesprochen werden.

Das ist ein Teil der Aufgaben, die auf einen frischen Bürgerrat in der Innenstadt West warten. Denn neben dem wieder gewählten Heinz Conti-Windemuth gehen vier neue Räte ans Werk: Biochemikerin und Lehrerin Anja Pippel, Kathrin Müller, die bei der Diakonie in der Verwaltung arbeitet, Sozialarbeiter Robert Gröschel und Falko Metjen, der Verwaltungsangestellter beim Landkreis ist. Der 18-jährige Lukas Warnatsch nahm gezwungenermaßen seinen Hut und stellte sich nicht mehr zur Wahl, denn er möchte demnächst ins Ausland. Auch Enrico Merker trat aus beruflichen Gründen nicht mehr an.

Insgesamt hatten sich nun acht Kandidaten der Wahl gestellt. Bei 15 anwesenden Wahlberechtigten am Dienstagabend im Fotomuseum hätten sie jeweils acht Ja-Stimmen benötigt – die einfache Mehrheit. Drei Kandidaten scheiterten knapp.

Der Aufgabenberg für den neuen Rat ist groß. Die Innenstadt West gilt wegen vielfach schwacher Sozialstrukturen als schwieriger Stadtteil. Auch wenn bei der Bürgerversammlung am Dienstag betont wurde, dass er besser sei als sein Ruf. Auch hier leben wohlhabende, engagierte Familien. Auch hier gebe es viel zu sehen für Touristen. Das Fotomuseum zum Beispiel, dessen Mitstreiter Hans Peil ein wenig das mangelnde Interesse seitens der Stadtverwaltung beklagte. Wo doch hier hochkarätige Ausstellungen immer wieder viele Besucher aus dem In- und Ausland anlocken. Oberbürgermeister Siegfried Deinege versprach, seine Tourismusexperten vorbeizuschicken, damit das Museum stärker in die Vermarktung der Stadt einbezogen werde.

Stadtführungen in die Quartiere

Unternehmer und CDU-Stadtrat Helmut Goltz regte an, über die Stadtführer spezielle Führungen in die Innenstadt West anzubieten und beispielsweise die schönen Quartiere zu zeigen, die es hier gibt. „Wenn Busse hier anhalten und Besucher kommen, spricht sich das schnell herum. Jeder Stadtteil hat doch etwas zu bieten.“

Aber in jedem Stadtteil gibt es eben auch Probleme. Da wurden für die Innenstadt West am Dienstag eine ganze Menge angesprochen. Verschmutzung und Verwahrlosung war eines der großen Themen. Ob Gehwege, die knöcheltiefe Pfützen haben oder der Bahndamm zum Güterbahnhof, ob vor das Haus geworfene alte Teppiche in der Bahnhofsstraße oder bei stürmischen Wetter herabfallene Dach- und Fassadenteile am Eckgebäude Bahnhof-/Salomonstraße – die Menschen bewegen viele solcher Dinge. OB Deinege und sein Bauamtschef Torsten Tschage bemühten sich redlich, den Leuten aufzuzeigen, wo der Stadt die Hände gebunden sind – das ist oft bei verfallenden Häusern so, wo Eigentümer weit weg und ohne jedes Interesse sind. Nur, wenn dort Gefahr im Verzug sei, könne die Stadt mit Ersatzvornahmen reagieren. Aber dann das Geld von den Eigentümern zurück zu holen, sei nochmal ein Problem für sich.

Und sie bemühten sich auch, neue Zuversicht für diesen Stadtteil zu verbreiten. So werde der Bahndamm eben nicht auf ewig so schäbig bleiben, weil er im künftigen grünen Gürtel ist, den die Stadt um die westliche Innenstadt legen möchte. Für dieses Projekt Brautwiesenbogen hat die Stadt eine Fördermittelzusage über 8,1 Millionen Euro. Er hoffe auf mutige, private Investoren, die sich nun mit ihren Vorhaben melden und dafür aus dem Fördermitteltopf schöpfen können.

Andreas Lauer, Chef des gleichnamigen Immobilienbüros in der Bahnhofstraße kann nur hoffen, dass die versprochene Aufwertung wirklich kommt. Es sei kein Problem, Häuser mit Mietern vollzubekommen, aber ein schönes Umfeld würden diese nicht bekommen. „Was uns ärgert ist, dass Versprechungen der Stadt, die wir an Investoren weitergeben, nicht eingehalten werden“, sagte Lauer. Gemeinsame Anstrengungen von Eigentümern und Stadtverwaltung seien nötig, sagte ein Gast, der in der Bahnhofstraße zwei Häuser besitzt. Stattdessen werde gegeneinander gearbeitet und vom Rathaus bei kleinsten Vergehen schon Strafandrohungen verschickt. „Natürlich müssen auch Eigentümer sich zu ihren Häusern bekennen und etwas tun.“ Das Wohnumfeld sei verbesserungswürdig hoch drei, pflichtete Heinz Conti-Windemuth den beiden Eigentümern bei. Das werde Schritt für Schritt passieren.

Dazu gehört natürlich der Lutherplatz, der seit zwei, drei Jahren als einer der Brennpunkte des Stadtteils gilt – sich zugleich aber zum kulturellen Treffpunkt mausert. Und zwar im positiven Sinne. Gerade um der schlechten Entwicklung und dem Ruf dieses Platzes als Trinkertreffpunkt entgegenzutreten, engagieren sich hier immer mehr Initiativen. Sei es das Suppenmobil der Evangelischen Innenstadtgemeinde, das mittwochs hier Station macht oder die Familienfeste im Sommer. „Gerade jetzt, wo ich hier in der Versammlung sitze, ist auf dem Lutherplatz ein Lagerfeuer für Kinder und Jugendliche“, berichtete Straßensozialarbeiter Robert Gröschel. „Wir bauen mit den Kindern Dinge und wollen so ihre handwerklichen Kompetenzen schulen.“ Das ESF-Projekt, das ebenfalls Fördermittel zur Aufwertung des Stadtteils bereit hält, findet er sehr gelungen. In 16 verschiedenen Einzelprojekten, die sich an alle möglichen Zielgruppen im Viertel richten, wird auch hier eine Entwicklung angestrebt.

Dass sich mit der Schließung des Kiosks auf dem Awo-Gelände nun etwas ändert, glaubt man nicht. „Ich habe den Kiosk nie als Verursacher von Lärm und Ärger gesehen“, sagte Conti-Windemuth. Ruhestörungen würden auch von Leuten verursacht, die durch die Straßen ziehen. Hier bittet er Anwohner, die etwas beobachten, zeitnah zum Telefon zu greifen, um die Polizei zu benachrichtigen. Zum Kiosk pflichtete Siegfried Deinege Herrn Conti-Windemuth bei. „Wir lösen keine sozialen Probleme durch Verbote, es sei denn, wir sind im Umfeld von Schulen.“

zur Startseite