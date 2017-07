Westlausitz im Freizeitplaner Ein neues Heft gibt Auskunft über die Besonderheiten des Kamenzer Landes.

Der neue Freizeit- und Urlaubsplaner für die Westlausitz. © Verein

Als ein Landstrich voller Geheimtipps und versteckter Reize nahe der sächsischen Landeshauptstadt Dresden präsentiert sich die Westlausitz jetzt in einem neuen Freizeit- und Urlaubsplaner. Das druckfrische Magazin stellte der Vorstand der Touristischen Gebietsgemeinschaft Westlausitz. Es trägt den Titel „Erlebnis Westlausitz“. In dem Freizeit-Ferienplaner finden sich zahlreiche Angebote und Ausflugstipps, die nicht nur für Tagesausflügler, sondern auch für Übernachtungsgäste interessant sind. Für alle Geschmäcker wird etwas geboten – thematische Radrouten, Schlösser und Parks, traditionelles Handwerk, Spaß und Infotainment für Familien. Das Westlausitz-Magazin sei ab sofort in den kommunalen Verwaltungen, den Tourist-Informationen und bei touristischen Anbietern erhältlich, erklärt der Vorstand. Unter www.westlausitz.de wird die Region mit ihren Angeboten vorgestellt.

„Mit dem Erlebnis-Magazin und der Internetpräsenz sind wir nun für unsere Gäste deutlich sichtbar und können gezielt unsere Angebote auch über die Grenzen der Region bekannt machen“, so Prof. Dr. Holm Große, Vorstandsvorsitzender der TGG Westlausitz. Die ist noch ein junger Verband, Ende März im Vorjahr gegründet. Damals schlossen sich neun Kommunen und Touristik-Anbieter in der Region zusammen, um den Tourismus künftig besser entwickeln zu können. Neben den neun Kommunen Arnsdorf, Bischofswerda, Elstra, Großharthau, Großröhrsdorf, Ohorn, Pulsnitz, Rammenau und Wachau gehörte auch das Barockschloss Rammenau zu den Gründungsmitgliedern. (SZ)

zur Startseite