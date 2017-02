Westflügel nimmt Gestalt an Die Arbeiten im Hermsdorfer Schloss sind weit vorangeschritten. Auch zur künftigen Nutzung gibt es bereits Ideen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Boden muss raus! Manfred Reisch von der Interessengemeinschaft des Hermsdorfer Schlosses hämmert im Westflügel des historischen Gemäuers die alten Holzdielen heraus. Diese werden später durch Sandsteinplatten ersetzt. © Thorsten Eckert Der Boden muss raus! Manfred Reisch von der Interessengemeinschaft des Hermsdorfer Schlosses hämmert im Westflügel des historischen Gemäuers die alten Holzdielen heraus. Diese werden später durch Sandsteinplatten ersetzt.

So sah es im Mai 2016 aus: Andreas Klimmer von der Firma Schmalhofer zeigte den Ehrenamtlichen, wie sie die dicken Farbschichten von der Decke bekommen.

Zehn Monate später sind die filigranen Stuckarbeiten von der Farbe befreit und endlich wieder zu sehen.

An dieser Stelle wollen die Ehrenamtlichen einen separaten Zugang in den Westflügel schaffen. Die Tür muss nur noch eingebaut werden.

Seit zehn Monaten arbeiten die Ehrenamtlichen der Interessengemeinschaft an der Restaurierung des Westflügels im Schloss Hermsdorf. Seit zehn Monaten sind sie immer Montag und Freitag jeweils vier Stunden vor Ort und verleihen den Räumlichkeiten neuen Glanz. Und stolze zehn Monate hat es auch gedauert, bis die fleißigen Arbeiter die Decke und vor allem die filigranen Stuckarbeiten von den zahlreichen Farbschichten befreit haben. „Vor zwei Wochen sind wir damit fertig geworden“, berichtet Volker Dreßler von der Interessengemeinschaft. Allein mehrere Hundert Stunden haben die Ehrenamtlichen in diese Arbeit gesteckt.

Auf der Zielgeraden

Nun befinden sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft auf der Zielgeraden. Die neue Elektrik ist bereits verlegt, die Wände wieder verputzt. „Nun müssen wir noch zwei Türen einbauen und den Boden neu verlegen“, berichtet Volker Dreßler. Der jetzige Holzboden kommt dafür komplett raus, denn die Balken darunter sind bereits verfault. Anschließend wird alles mit Kies aufgeschüttet und die Ehrenamtlichen verlegen Sandsteinplatten. Zusätzlich müssen die Ehrenamtlichen den Zugang zum Keller noch anpacken. Denn momentan klafft dort noch ein riesiges Loch, das derzeit nur provisorisch abgedeckt ist. „Der Eingang bleibt erhalten, allerdings bauen wir ein Stahlgeländer mit Glasplatten drum herum“, erklärt Volker Dreßler. Zusätzlich will die Interessengemeinschaft auch neue Sanitäranlagen einbauen. Zum Schluss muss der komplette Westflügel wieder ordentlich gestrichen werden. „Vorerst in Weiß. Dann gibt es noch einmal ein Treffen mit Vertretern der Gemeinde und der Denkmalschutzbehörde“, berichtet Volker Dreßler. Bei diesem Vor-Ort-Termin soll besprochen werden, ob die Räumlichkeiten noch einen weiteren farblichen Anstrich erhalten oder ob die Wände weiß bleiben. Doch natürlich kommen in keinem Fall knallige Farben an die Wand, wenn überhaupt dann Pastelltöne. „Bisher ist die Denkmalschutzbehörde aber sehr zufrieden“, so Volker Dreßler.

Straffer Zeitplan

Wenn alles klappt, sind die Ehrenamtlichen am 21. Mai mit den Restaurierungsarbeiten fertig. Diesen Termin wollen sie auch unbedingt halten. „Momentan sieht es gut aus“, so Volker Dreßler. Und auch eine Idee für die künftige Nutzung gibt es bereits. Denn Angelika Frenzel von der Betreibergesellschaft hat sich in den vergangenen Monaten umgehört, Gespräche geführt und verhandelt. Das Ergebnis: Sie hat einen Caterer gefunden, der bereit wäre, jeden Sonntag eine Sommerwirtschaft in den Räumlichkeiten durchzuführen. Das Angebot gab es bisher bereits auf der anderen Seite des Schlosses – im Gartensaal, den die Ehrenamtlichen ebenfalls in monatelanger Arbeit wieder hergerichtet haben. Allerdings fand die Veranstaltung nur einmal im Monat statt – wenn überhaupt. „Ich denke, die Sommerwirtschaft macht nur richtig Sinn, wenn sie jeden Sonntag stattfindet. Das können sich auch die Ottendorfer besser merken“, so Angelika Frenzel. Zudem sei die Veranstaltung im Westflügel besser aufgehoben, weil sie in diesen Räumlichkeiten näher an der großen Küche stattfindet.

Start mit der Sommerwirtschaft

Natürlich braucht es auch seine Zeit, bis sich ein solches Angebot etabliert. Dieser Tatsache ist sich Angelika Frenzel durchaus bewusst. Dennoch möchte sie es ausprobieren – und direkt zur Fertigstellung am 21. Mai mit der ersten Sommerwirtschaft auch starten. Alle Ottendorfer sind an diesem Sonntag natürlich herzlich eingeladen. So können sie bei einem Kaffee oder einem kühlen Getränk auch gleich schauen, was sich in den vergangenen zehn Monaten im Westflügel alles getan hat.

Zusätzlich hat die Chefin der Betreibergesellschaft mit weiteren Caterern verhandelt. Denn künftig können die Räumlichkeiten im Westflügel auch für private Veranstaltungen gemietet werden. Die Nutzer können dann aus drei verschiedenen Caterern wählen. Doch bis es so weit ist, werden die Ehrenamtlichen der Interessengemeinschaft weiterhin jeden Montag und Freitag an der Fertigstellung des Westflügels arbeiten. Damit bis zum 21. Mai das Großprojekt auch tatsächlich abgeschlossen werden kann.

zur Startseite