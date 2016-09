Westewitzer jubeln weiter Nach drei Spieltagen hat sich eine Spitzengruppe von drei Teams herausgebildet. Aber auch Leisnig bleibt ungeschlagen.

Kein ungewöhnliches Bild auf dem Westewitzer Sportplatz: Die Mediziner aus Hochweitzschen bejubeln reichlich Tore. © Dietmar Thomas

Es ist keine Überraschung, dass sich mit dem SV Medizin Hochweitzschen, ohne Punktverlust mit neun Zählern an der Spitze, und dem BC Hartha, mit zwei Siegen und einem Remis auf Platz drei, der Vizemeister und der Drittplatzierte der Vorsaison in der Spitzengruppe wiederfinden. Dass diese allerdings vom ESV Lok Döbeln mit sieben Punkten auf Platz zwei und dem ebenfalls noch ungeschlagenen VfB Leisnig auf Platz vier komplettiert wird, erscheint schon überraschend und trägt zur Belebung des Geschehens in der Liga bei.

Der SV Medizin Hochweitzschen hat seine Spitzenposition mit einem 4:1 (3:0)-Sieg gegen den FSV Dürrweitzschen untermauert. Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die zahlreich erschienen Zuschauer auf dem Westewitzer Sportplatz einen furiosen Beginn der Mediziner. Nach nur fünf Minuten erzielte Kevin Häfner seinen zweiten Saisontreffer nach Vorbereitung von Neuzugang Philipp Werner. Der Gast, der über weite Strecken des ersten Durchgangs in die Defensive gedrückt wurde, versuchte sich zu wehren, wurde aber nach 18 Minuten das zweite Mal getroffen. Einen Diagonalball von Tom Schönberg nutzte Sebastian Kaulich zum 2:0. Medizin spielte, läuferisch überlegen, weiter druckvoll über die Außenbahnen.

Eine einzige Torchance war in dieser Phase dem Gast zuzuschreiben. Doch Christoph Kühne schloss allein vorm Medizintorhüter zu zeitig ab. Besser machte es auf der Gegenseite Enzo Werner, der zunächst scheiterte, aber den zweiten Versuch einnetzte. Auch der zweite Durchgang begann mit einem frühen Westewitzer Tor. Der gefoulte Philipp Werner versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt zum 4:0. Medizin spielte weiter dominant, ohne sich zwingende Torchancen zu erarbeiten. Der Gast hatte sich offensichtlich mit der Niederlage abgefunden, kann allerdings durch einen von Kresse verwandelten Elfmeter in der 75. Minute zum Ehrentreffer, der den Endstand darstellte. So freute sich auch der Medizin-Vorsitzende Holger Mimel: „Ein gelungener Start in die neue Saison!“

Beim BC Hartha gab es nicht nur einen 3:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Medizin Zschadraß, sondern vor dem Spiel auch noch Blumen und einen Präsentkorb für den langjährigen Mannschaftsleiter der 1. Mannschaft, Übungsleiter im Nachwuchsbereich, Trainer und Funktionär Volker Jahn, der aufgrund von gesundheitlichen Problemen etwas kürzer treten muss. Bei tropischen Temperaturen mussten beide Mannschaften im Harthaer Industriestadion ihre Kräfte sinnvoll einteilen, um über die volle Spielzeit zu kommen. Die Gäste aus Zschadraß kamen besser ins Spiel und beschäftigten die Blau-Gelben zunächst. Mit einigen Distanzschüssen konnten sie den Harthaer Hüter aber nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Der Gastgeber begannen etwas behäbig, ließen sich aber nicht locken und kamen am Ende der ersten Spielhälfte nach einem Freistoß von der Grundlinie, den der Gästekeeper unterließ durch Jan Herberger zur Führung. Dieser legte nach der Pause auch den zweiten BC-Treffer nach (56.). In der Folgezeit war der Kräfteverschleiß beider Mannschaften deutlich sichtbar. Die Fehler häuften sich. Medizin verkürzte nach einem Freistoß in die Mauer durch einen Abstauber auf 2:1. Nun fanden sich mehrfach gefährlich vor das BC-Tor, doch Marvin Bauch hielt die Führung fest. Als sich der eingewechselte Toni Schulz das Leder schnappte und in der 86. Minute zum 3:1 einnetzte, war das die Vorentscheidung. Der erneute Anschlusstreffer der Gäste kam zu spät, um den BC nochmals in Gefahr zu bringen.

Niemals in Gefahr geriet der 5:1 (3:0)-Erfolg des ESV Lok Döbeln gegen die SpG SV 52 Zschaitz/Ostrau II. Bereits zur Pause war bei subtropischen Temperaturen durch Treffer von Stefan Hütter (14.), Toni Jörg Beyersdorf (17.) und einen von Matthias Engler verwandelten Strafstoß eine Vorentscheidung gefallen. Nach dem Ehrentreffer von Edmilson Lima Brito Gomes (54.) legten die Döbelner durch ein Eigentor von Bautz (75.) und erneut Beyersdorf nach. „Wir haben die Geschenke des Gegners im Abwehrspiel angenommen, und haben vor allem in der ersten Halbzeit nichts zugelassen“, resümierte Lok-Trainer Frank Domaniecki und fügt an: „Das Ergebnis ist in Ordnung, aber wir wollen den Ball flach halten. Die schweren Gegner kommen erst noch.“

Wie bei den Zschaitz/Ostrauern stimmt auch bei der anderen neu formierten Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau die spielerische Chemie noch nicht. Nach torloser erster Hälfte kamen die Leisniger in Mochau durch Treffer von Nico Spisla (77.), Tino Helm (82.) und einem Eigentor von Michael Merkel zu einem 3:0-Auswärtssieg. Damit bleiben die Bergstädter ohne Niederlage und empfangen in zwei Wochen Medizin Hochweitzschen zum Spitzenspiel. Auf die Gastgeber kommen dagegen schwere Zeiten zu.

Zufrieden sein wird dagegen der SV 59 Gleisberg, der in Altenhain zum einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gekommen ist, wobei die Mittelsachsen zur Pause durch ein Strafstoßtor von Tom Schubert (12.) sogar in Führung lagen. Platz sechs und vier Punkte nach drei Spielen erscheinen aber aller Ehren wert.

Der Spieltag wurde komplettiert von einem 1:1-Unentschieden zwischen dem SV Klinga-Ammelshain und dem Hohnstädter SV, wodurch sich beide Teams mit jeweils zwei Unentschieden – ebenfalls noch ohne Niederlage – im Tabellenmittelfeld ansiedeln. (DA/hmi/ms)

zur Startseite