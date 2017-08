Castingsport Westewitzer angeln zehn Medaillen Jan Schönberg und Etienne Müller trumpfen bei der Deutschen Meisterschaft groß auf. Der Erstgenannte bekommt sogar eine langersehnte Ehrung.

Jan Schönberg (links) und Etienne Müller haben bei den Deutschen Casting-Meisterschaften der Jugend und Junioren zehn Medaillen geholt. © Ronald Schönberg

Diesen Pokal hat er schon immer mal haben wollen. Mit seinen Leistungen war Castingsportler Jan Schönberg von der TG Westewitz/ESV Lok Döbeln bei Deutschen Meisterschaften in seiner Sportart meist vorn dabei, doch den Wanderpokal für den besten Fünfkämpfer nahmen meist andere Sportler mit. Bei den 50. Deutschen Casting-Meisterschaften der Jugend und Junioren in Iffezheim (Baden-Württemberg) hat es nun endlich geklappt. Schönberg gewann den Fünfkampf und bekam neben dem Pokal für die Mehrkampfwertung auch den besagten Wanderpokal. „Lisa-Marie Ramm hat diesen Wanderpokal einmal für unseren Verein errungen. Jan hatte lange darauf hingearbeitet. Doch erst jetzt, als wir schon nicht mehr damit gerechnet haben, hat es funktioniert“, freut sich Vater und Trainer Ronald Schönberg. Auch mit der Leistung von Etienne Müller ist Ronald Schönberg hochzufrieden. „Etienne hat sich im Vergleich zur Weltmeisterschaft, als bei ihm nicht viel lief, deutlich gesteigert und damit die richtige Antwort gegeben“, so der Trainer.

Insgesamt gingen 75 Aktive an den Start. Da Sachsen aus dem DAFV (Deutscher Angelfischerverband) ausgetreten ist, haben Etienne Müller und Jan Schönberg gar nicht mehr die Chance, sich über ihren Verein für Wettkämpfe zu qualifizieren (DA berichtete). So starteten sie, wie bereits vor mehreren Jahren, für den RV Fuhnetal und den Verband Sachsen-Anhalt.

Etienne Müller belegte in der A-Jugend in den ersten beiden Disziplinen, Fliege-Ziel und Gewicht Präzision, nach Stichkampf jeweils den undankbaren vierten Platz. Deutlich besser lief es in der Disziplin Fliege Weit. Mit 55,70 Metern sicherte er sich den ersten Platz und stellte zudem eine neue persönliche Bestleistung auf. In den Kategorien Gewicht Ziel und Weit wurde Etienne Zweiter und Dritter. Dadurch rückte er im Fünfkampf auf den zweiten Platz vor. Mit den Plätzen fünf und sechs in den Disziplinen Fliege Zweihand und Gewicht Weit 18 Gramm sicherte er sogar noch den silbernen Rang im Siebenkampf ab. In der Mannschaftswertung konnte Etienne mit der zweiten Vertretung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt Bronze, noch vor der ersten Mannschaft, erringen.

Trotz guter Punktzahlen in den ersten beiden Disziplinen belegte Jan Schönberg, der in der Altersklasse U 23 startete, ebenfalls jeweils nur Rang vier. „In Fliege Weit fehlten sogar nur drei Zentimeter zum dritten Platz“, verdeutlicht Ronald Schönberg, wie knapp es zuging. „Jan fing langsam an, zu verzweifeln. Ich sagte ihm nur, dass er so weiter machen soll und dass am Ende abgerechnet wird“, so der Trainer weiter. Er sollte recht behalten. Denn schon in der nächsten Disziplin, Gewicht Ziel, belegte Jan mit 90 Punkten den ersten Platz und schob sich in der Gesamtwertung auf Rang zwei vor. Vor der letzten Disziplin im Fünfkampf hatten noch vier Sportler die Aussicht, diese Mehrkampfwertung zu gewinnen, da sie nur fünf Punkte auseinander lagen. Jan konnte sich noch einmal steigern und gewann im Gewicht Weit mit 70,80 Meter. Damit siegte er am Ende auch noch mit 490,820 Punkten im Fünfkampf und durfte sich über die angesprochenen beiden Pokale freuen. Im Siebenkampf holte sich Jan Schönberg zudem noch den Vizemeistertitel. „Mit insgesamt viermal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze war das eine tolle Ausbeute. Vor allem der Gewinn des Fünfkampfes von Jan und die drei zweiten Plätze in den Mehrkämpfen sind eine starke Leistung, die so nicht zu erwarten war“, so Ronald Schönberg. (DA/rs)

zur Startseite