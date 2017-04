Westewitz auf Meisterkurs Nach einem erneuten Harthaer Punktverlust ist die Ausgangsposition der Mediziner im Titelkampf überragend.

VfB-Akteur Tobias Goth hat im Leisniger Mittelfeld ein Bombenspiel gezeigt. Allerdings reichte das am Ende auch nicht, dass die Bergstädter einen wichtigen Punktgewinn landen. © André Braun

Während Tabellenführer BC Hartha erneut patzte und gegen Abstiegskandidat Blau-Weiß Altenhain nicht über ein 2:2-Remis hinauskam, machte der SV Medizin Hochweitzschen weiter Nägel mit Köpfen. Mit 5:0 wurde die SG Zschaitz/Ostrau II nach Hause geschickt und somit besitzen die Westewitzer in Anbetracht von drei ausstehenden Nachholspielen und gegenwärtig zwei Punkten Rückstand auf die Harthaer die Chance, mit einem komfortablen Vorsprung in die Schlussphase der Meisterschaft zu starten.

In Westewitz lag der Ball schon in der Anfangsphase im Gästetor. Marvin Stephan hatte bereits in der fünften Minute unhaltbar für den SV Medizin eingenetzt. Der Gastgeber bestimmte weiter das Geschehen. Der Gast aus dem Jahnatal verteidigte sein Tor und kam nur selten zu konstruktiven Angriffsaktionen . Dennoch dauerte es bis zur 35. Minute ehe durch Marcel Hanke das 2:0 fiel. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich an den Spielanteilen nichts. Der Gast war in allen Belangen unterlegen und die Hochweitzschner konnten durch Philipp Werner (57.), Hanke (77.) und Sebastian Elsner per Foulelfmeter auf 5:0 zu erhöhen.

Auch beim Spiel in Hartha fiel einschnelles Tor. Allerdings durch die Altenhainer, die nach einem Konter in Führung gingen. Die Antwort des BC folgte jedoch sofort. Einen Heiko-Möbius-Freistoß verwandelte Jan Herberger volley zum Ausgleich. Als dann nach Chancen hüben wie drüben Lucas Ellendt per Kopf zum 2:1 traf, schien das Spiel in den richtigen Bahnen zu verlaufen. Weitere Möglichkeiten, alles klar zu machen, nutzten die Harthaer allerdings nicht. Und als der BC aus unerklärlichen Gründen in der zweiten Hälfte das Fußballspielen einstellte, kam Altenhain zum Ausgleich. Der Wille zum Aufbäumen war bei den Platzherren danach in keiner Phase zu spüren. Vielmehr gab es Standfußball der schlechten Sorte. Außerdem fehlte die läuferische Bereitschaft, den Tabellenplatz zu verteidigen. Letztendlich ein verdienter Punkt für die Gäste, die den Platzherren erneut ihrer Defizite aufzeigten.

Die Premiere 2017 auf einem Rasenplatz zu spielen, ging für die SG Döbelner SC II /Mochau gegen Medizin Zschadraß schief. Die ersten 15 Minuten waren durch Unordnung in der Abwehr der Heimmannschaft geprägt. Fehlende Zuordnung und ungenaue Pässe führten zu einem spielerischen Übergewicht der Gäste. Mit zunehmender Spieldauer ergaben sich dann zunehmend Chancen für die SG, die ungenutzt blieben.

Nach Wiederbeginn spielten beide Mannschaften nach vorn. Aus einem Ballbesitz der Hausherren auf der rechten Seite fuhr Zschadraß einen sehenswerten Konter, der zum 0:1 durch Thomas Tänzer führte. Die Hausherren blieben jedoch aufmerksam und glichen nach einem Freistoß aus. Kevin Müller staubte ab. Das Spiel gestaltete sich bis zum Schluss offen, und war durch Abwehrfehler und Chancen auf beiden Seiten geprägt. Das glücklichere Ende hatten dann die Gäste für sich, denn Marcus Draßdo fälschte in der Nachspielzeit einen Ball zum 1:2 ins eigene Tor ab.

Seine Heimstärke unter Beweis stellte der ESV Lok Döbeln gegen den SV 29 Gleisberg. Ahmad Nawid Noori erzielte das Goldene Tor des Tages in der 79. Minute. „Aufgrund der besseren Chancen geht der Sieg in Ordnung“, sagte Lok-Trainer Frank Domaniecki, der aufgrund von Verletzungen auf seine komplette Abwehr verzichten musste, was die drei Punkte umso wertvoller mache. In Leisnig dagegen gab es einmal mehr ein Wechselbad der Gefühle.

Der 1:0-Führung durch Alexander Kerndt in der 56. Minute folgte beim Schlusslicht gegen den Hohnstädter SV alsbald die Ernüchterung. Denis Scholz in der 69. und Matthias Tauchnitz in der 78. Minute brachten die Gäste in die Siegerspur. „Wenn man sieht, was wir an Chancen auslassen, muss man heulen. Gegen zehn Mann. Dann fressen wir ein 1:1 und ein 1:2, weil wir schlafen“, sagte VfB-Trainer Steffen Kaiser ärgerlich und fügte an: „Uns fehlt ein Erfolgserlebnis, um den Bock umzustoßen. Und das müssen wir auch, denn viel Zeit bleibt nicht mehr!“ (DA/hmi/msc/dsc/dwe)

