West-Chefin folgt auf Ost-Chef Bei der Arbeitsagentur im Kreis Meißen wird wieder einmal die Spitze ausgewechselt.

Die neue Chefin: Petra Schlüter.

Der alte Chef: Steffen Leonhardi.

Die 100 Mitarbeiter der Arbeitsagentur in Riesa haben eine neue Chefin: Petra Schlüter übernahm am 1. März die Leitung der Agentur, die mit drei Geschäftsstellen für den gesamten Landkreis Meißen zuständig ist.

Die 50-jährige Diplom-Verwaltungswirtin ist im nordrhein-westfälischen Hemer geboren und arbeitet seit 1985 bei der Bundesagentur für Arbeit. Zuletzt war sie Leiterin für den Bereich Arbeitsmarkt in der in Chemnitz sitzenden Regionaldirektion Sachsen der Arbeitsagentur und gleichzeitig Abwesenheitsvertreterin des „Geschäftsführers Operativ“.

Ihr Ziel ist es nach eigenen Angaben, Menschen zu aktivieren und zu vermitteln, die bisher zu wenig vom guten Arbeitsmarkt profitieren konnten. Der Schlüssel für die erfolgreiche Integration in Arbeit liegt Schlüters Meinung nach in der Qualifizierung. „Wir müssen Menschen für die Arbeit fit machen – durch Investition in deren Bildung.“

Der bisherige Agenturchef in Riesa Steffen Leonhardi, ein gebürtiger Oschatzer, führt seit 1. März dieses Jahres den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Leipzig. Mit einer Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent sind im Agenturbezirk Riesa aktuell 9 363 Menschen arbeitslos gemeldet. (SZ)

