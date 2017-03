Weshalb flüchtet der Skodafahrer? Ein Mann düst einer Streife davon. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Opfern.

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr wollten Polizisten einen dunkelblauen Skoda Octavia auf der Radeburger Straße im Thiendorfer Ortsteil Sacka kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete in Richtung Tauscha. Dort zog sich die Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen, so die Alte Poststraße, die Straße Unter den Linden und die S 100. Anschließend fuhr der Kombi auf einem unbefestigten Waldweg davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die durch die Fahrweise des Skoda gefährdet wurden.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233 entgegen.

