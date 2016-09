Weshalb es die Kartoffel schummrig liebt Welchen Weg die Knolle vom Feld bis in den Laden nimmt, haben sich die Drittklässler in der Agrar AG angeschaut. Und über vieles gestaunt.

Winfried Hunold, Abteilungsleiter im Landhof der Agrar AG Ostrau, erklärt den Drittklässlern der Ostrauer Grundschule die verschiedenen Kartoffelsorten. © André Braun

Als der große Traktor mit zwei Hängern aus der Halle fährt und Wolfram Hirsch, Abteilungsleiter des Landhofes der Agrar AG Ostrau, erwähnt, dass er von einem jungen Mann im zweiten Lehrjahr gelenkt wird, sind vor allem die Jungs Feuer und Flamme. Einige wollen später auch einmal in der Landwirtschaft arbeiten. Da sind sie sich in diesem Moment sicher.

Der Traktor hatte eine große Ladung Kartoffeln vom Feld gebracht. Was mit ihnen in den großen Hallen passiert, wollen sich die Drittklässler der Ostrauer Grundschule ansehen. Denn zurzeit dreht sich in ihrem fächerverbindenden Unterricht alles um die Feldfrucht. „Es ist schon komisch mit der Kartoffel. Im Frühjahr steckt man sie in die Erde und im Herbst sucht man sie wieder“, sagt Hirsch schmunzelnd. Erst seit zwei Wochen wird geerntet. Vorher war es zu trocken und der Boden zu hart.

Fasziniert stehen die Mädchen und Jungen an der Maschine, in der die großen von den kleinen Knollen und alle miteinander von der Erde getrennt werden. „Ist zu viel Erde dazwischen, geht die Schale der Kartoffeln kaputt“, erklärt Wolfram Hirsch.

Mehrfach staunen die Kinder. Zum ersten Mal angesichts der bis zu sechs Meter hohen Kartoffelberge in den Boxen. 2 000 Tonnen passen in die großen, 1 000 Tonnen in die kleine. Im nächsten Lager gehen die Neunjährigen unwillkürlich in die Hocke und halten ihre Hände über die Ritzen zwischen den Steinen im Boden. Aus ihnen strömt Luft. „Wenn die Kartoffeln vom Feld kommen, sind sie nass. Für die Lagerung über den Winter müssen sie aber trocken sein“, erklärt Abteilungsleiter Winfried Hunold den Nutzen des Luftzugs. „Außerdem werden sie auf acht Grad gekühlt“, ergänzt er. Wieso es in den Hallen so ein schummriges Licht gibt, fragt Dominic. Wenn die Kartoffeln lange in der Sonne oder im Neonlicht liegen, werden sie grün. Es hat sich Solanin gebildet. Das ist giftig. Dann kann man die Kartoffel nicht mehr essen, so die Antwort des Fachmanns.

Extra für die Schüler stellen die Mitarbeiter in der Verpackung die Maschinen an. Von der größeren purzeln die Kartoffeln in große Säcke, die zugebunden und etikettiert auf einer Palette gestapelt werden. „Wie viel sind denn da drin“, will es einer der Jungs genau wissen. Nach kurzem Überlegen schätzt Hunold 500. Kaum wegzubekommen sind die Kinder von der Maschine, die die kleineren Plastikbeutel abpackt. Doch etwas lockt sie dann doch aus der Halle. Zum Abschluss essen sie im Landhof auch noch zum Mittag: natürlich Kartoffeln und Quark.

