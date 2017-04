Wesenitztal auf dem Vormarsch Der SVW könnte bis auf Rang vier klettern. Sebnitz und Heidenau müssen Auswärtsaufgaben lösen.

Wesenitztals Kapitän Maik Kühn, der sich hier gegen zwei Hartmannsdorfer behaupten will, spielt mit seinem Team bisher eine beachtliche Rückrunde. © Dirk Zschiedrich

In der Fußball-Landesklasse Mitte führen die ungeschlagenen Großenhainer die Tabelle souverän an. Die Verfolger SV Germania Mittweida und Meister BSV 68 Sebnitz haben zehn und 14 Punkte Rückstand. Die Sebnitzer gastierten am Sonntag beim abstiegsbedrohten SV Hartmannsdorf. BSV-Trainer Uwe Rahle gibt ehrlich zu: „Es wird Zeit, dass die Serie zu Ende geht. Wir pfeifen personell auf dem allerletzten Loch.“ Den Titelkampf sieht nicht nur Rahle längst als entschieden an, „aber vielleicht ist Rang zwei für uns noch erreichbar“. Möglich scheint das, denn gegen alle nun folgenden Gegner gewannen die Sebnitzer in der Hinrunde. „Aber“, schränkt der Trainer ein, „im Moment ist für uns die Vorbereitung der kommenden Saison fast noch wichtiger. Wir müssen den Kader unbedingt verbreitern.“

Verschenken werden die BSV-Kicker trotzdem nichts: „Wir lassen die weite Fahrt am Sonntagnachmittag ganz sicher nicht zu einem Ausflug werden. Die drei Punkte mitzunehmen, ist definitiv unser Ziel.“ Auf die Schützenhilfe der Kunstblumenstädter hoffen vor allem die Heidenauer, die einen Zähler hinter Hartmannsdorf auf Abstiegsplatz 13 rangieren. Auf den HSV wartet am Sonntag in Mittweida eine ganz schwierige Aufgabe. Der gastgebende Tabellenzweite ist das heimstärkste Team im 15er-Feld der Landesklasse Mitte. Das Hinspiel hatten die Heidenauer trotz Führung knapp mit 1:2 verloren.

In Gröditz wirft derzeit das Gastspiel der Dresdner Dynamos am 24. Mai seine Schatten voraus, doch zuvor stehen noch vier wichtige Meisterschaftspartien für die Schützlinge von Trainer Michael Schuster an. Die Röderstädter gastieren am Sonnabend beim punktgleichen Tabellennachbarn SV Wesenitztal (6.), der lediglich die um zwei Treffer schlechtere Tordifferenz aufweist. Die Gastgeber sind nach Großenhain das zweitbeste Team der Rückrunde, buchten 16 von 21 möglichen Zählern.

Zuletzt punktete der SVW in Coswig (1:1), wobei Trainer Thomas Lauke unumwunden zugab: „Es war ein glücklicher Punktgewinn. In der Offensive fanden wir keine Lösungen, um Torgefahr auszustrahlen. Defensiv war ein sehr starker Torhüter Eric Droßel der Garant für diesen Zähler, mit dem wir sehr gut leben konnten.“ Vom Hinspiel in Gröditz hatten die Lauke-Kicker einen Punkt mitgebracht (1:1), wobei die Röderstädter nach zwei Platzverweisen nur noch mit acht Feldspielern auf dem Platz standen. Bei einem Sieg und zeitgleicher Niederlage der Hainsberger in Coswig würde Wesenitztal auf Rang vier vorrücken.

