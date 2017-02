Wesenitzbrücke wird saniert

Die Stadt Stolpen will die marode Brücke über die Wesenitz an der Wilschdorfer Straße in Helmsdorf sanieren lassen. Bevor allerdings der Bau beginnen kann, muss das ganze Vorhaben zunächst einmal geplant werden. Für diese Leistungen hatte das Bauamt insgesamt fünf Planungsbüros angefragt. Der Auftrag wurde im letzten Stadtrat am Montag an das Planungsbüro Kühnel aus Dresden erteilt. Die Stadt Stolpen möchte sich das Bauvorhaben bezuschussen lassen. Die Instandsetzung der Brücke ist seit Längerem geplant. (SZ/aw)

