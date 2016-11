Wertvolles Metall gestohlen

Wertvolle Werkstoffe gestohlen Freital. Diebe hatten sich am vergangenen Wochenende ein Werksgelände an der Straße Am Stahlwerk ausgeguckt, um dort auf Beutezug zu gehen. Sie verschafften sich Zutritt zu einer Werkhalle und stahlen aus dieser sechs Fässer – jedes wog 250 Kilogramm – mit Ferrovanadium. Der Wert der entwendeten Eisenlegierung beträgt etwa 50000 Euro.

Unfallfahrer flüchtet – Zeugen gesucht Langenwolmsdorf. Die Polizei fahndet nach einem Unfallflüchtigen und bittet dabei um Mithilfe. Ein VW T5 (Fahrer 41) musste am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, auf der Neustädter Landstraße in Höhe eines Agrarhandels einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der verkehrswidrig überholte. Der VW landete in der Folge im Straßengraben. Der Pkw, bei dem es sich um einen Kleinwagen handeln soll, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Stolpen fort. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Kleinwagen machen? Wer wurde von diesem auf der Strecke überholt? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Sebnitz oder unter (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.