Wertvolles Holz geschlagen In diesen Tagen suchen die Förster die besten Bäume aus, die im Januar für viel Geld unter den Hammer kommen.

Viele Bäume werden versteigert. © Sachsenforst

Dicke und astfreie Eichen, Nussbäume und Eschen, Fichten, Lärchen sowie Douglasien sind am begehrtesten bei Holzkäufern. „Unsere Förster haben in den vergangenen Wochen ihre Reviere durchkämmt, um die besten Stämme für die Holzauktion im Januar in der Dresdner Heide auszuwählen“, sagt Sven Anders, Holzmarktexperte von Sachsenforst. Eingeschlagen wird das Holz ab Anfang November, weil dann der Laubfall weitgehend abgeschlossen ist. Interessierte Käufer kommen meist aus Sägewerken oder sind Möbel- und Musikinstrumentenbauer, Fassbinder oder Furnierhersteller. Sie alle können jeden Stamm begutachten und ein Gebot abgeben. Den Zuschlag erhält derjenige Interessent mit dem höchsten Gebot. Der dabei erzielte Durchschnittspreis stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf gut 340 Euro pro Kubikmeter im Jahr 2016. Mehr als 2,3 Millionen Kubikmeter Holz werden nach Schätzung der dritten Bundeswaldinventur jährlich in Sachsens Wäldern eingeschlagen. Eine gewaltige Menge – die jedoch kleiner ist als die, die im darauffolgenden Jahr wieder nachwächst. (SZ/kh)

