Heimatgeschichte Wertvoller Traktor brannte aus Bei Nacht wurde die Feuerwehr zum Einsatz in den Kieselbacher Wald gerufen. Das brennende Fahrzeug war gestohlen.

Nachgeblättert in Chroniken und alten Zeitungen: In der Rubrik „Heimatgeschichte“ werfen wir einen Blick zurück auf Menschen und Ereignisse, die die Region vor zehn, 50 und 100 Jahren bewegten.

Mit allerhöchster Genehmigung seiner Majestät des Königs, ist der zurzeit als Major und Bataillonskommandeur zum Kriegsdienste einbezogene Vorstand des Amtsgerichtes Döbeln, Oberamtsrichter Dr. Franz Bruno Rößner, vom 1. Januar 1917 ab, an das Amtsgericht Meißen versetzt und zum Vorstand dieses Gerichtes ernannt wurden.

Recht undankbar für die ihm während der verflossenen Weihnachtsfeiertage gewährte Gastfreundschaft zeigt sich ein 22 Jahre alter Soldat, der von seinem Truppenteil in Leipzig beurlaubt war und als früherer Arbeiter der Niethammer‘schen Fabrik in Kriebethal die Erlaubnis erhalten hat, im sogenannten Burschenhause sich aufzuhalten. Während die Hausbewohner alle auf Arbeit waren, entwendete er aus einem Schranke 50 Mark, die er bis auf zwei Mark in kürzester Zeit auf leichtsinnigster Weise vergeudete.

Aus dem Fröhner‘schen Mühlteich in Reinsdorf wird die Leiche der 26-jährigen Dienstmagd M. aus Höfgen gezogen und polizeilich aufgehoben. Die in Schweikershain bedienstete M. soll Selbstmord begangen haben.

Vor 50 Jahren

Beim Ausbau der Saxonia-Turnhalle, bei dem der Rat des Kreises 25 000 Mark bereitstellt, werden die Fußbodenarbeiten abgeschlossen. Die Sportler leisten im Gesamtprojekt circa 1 000 Aufbaustunden im NAW.

Bei einem Einsatz der Volkspolizei in Roßwein reicht die Einwohnerin Frau Hundhammer, Bahnhofstraße 19, den dort eingesetzten VP-Angehörigen zu später Stunde Kaffee. Alle Genossen bedanken sich auf diesem Wege.

Vor 10 Jahren

Am Abzweig Kieselbach an der B 176 in einem Waldstück brennt nachts ein Traktor. 22 Kameraden der Feuerwehr Gersdorf und Hartha sind im Einsatz. Noch während der Löscharbeiten ist die Kriminalpolizei vor Ort, denn der Traktor ist als gestohlen gemeldet. Er wurde im September vom Gelände der Agrargenossenschaft Stauchitz entwendet. Den Wert gibt die Polizei mit 90 000 Euro an. Die Brandursachenermittler der Polizei nehmen am Morgen ihre Arbeit auf.

Das Bistro neben dem Edeka-Markt in Döbeln hat eine neue Besitzerin. Doreen Schurzmann eröffnet mit ihren Mitarbeiterinnen Kerstin Speck und Monika Hesse nach einer Renovierung den Imbiss neu.

Quelle: Archiv/DA

