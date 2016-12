Wertvoller Abfall Die Sachsen haben 2015 erneut mehr Wertstoffe gesammelt. Der positive Trend bestätigt sich auch in Niesky.

Auf dem Nieskyer Wertstoffhof muss alles seine Ordnung haben. Unternehmer Helmut Riesner ist es wichtig, dass sein verschlissener Handtuchhalter auch fachgerecht entsorgt wird. Auch wenn er dafür kein Geld erhält, bringt er ihn selbstverständlich auf den Wertstoffhof. Foto: Jens Trenkler © jens trenkler

Familie Günther aus Rothenburg tut es und viele andere auch. In Niesky geben immer mehr Menschen auf dem Wertstoffhof der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft Altpapier ab und erhalten für jedes Kilogramm fünf Cent. „Das klingt wenig“, sagt Prokurist Joachim Sauer. Doch Papier sei schwer und so kommen schnell einige Euro zusammen. Er erinnert sich an eine Frau, die mal mit einem vollbepackten Kombi vorgefahren ist und auf einen Streich beinahe eine halbe Tonne Papier abgegeben hat. Das ergibt einen Erlös von rund 25 Euro. Insgesamt hat der Entsorger im Jahr 2015 rund 18 500 Euro an Papiersammler ausgezahlt, was einer Menge von 370 Tonnen entspricht. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes viel Holz.

In diesem Jahr wird wohl eine ähnliche Menge zusammenkommen, prognostiziert Joachim Sauer. Denn in den vergangenen Jahren sei die Zahl eher gestiegen als gesunken. In den letzten Tagen des Jahres herrscht auf dem Nieskyer Wertstoffhof besonders viel Betrieb. Gerade Pendler oder Fernfahrer nutzen die Zeit gerne, um gesammelte Abfälle zu entsorgen, erzählt der Prokurist der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft. „Wir hatten die ganze Woche komplett ohne Einschränkung geöffnet“, so Joachim Sauer, „da sollte jeder eine Lücke gefunden haben.“ Einer von ihnen ist Maik Riemer aus Rietschen, der am Donnerstag in Niesky gelbe Säcke und Geschenkpapier von Weihnachten entsorgt. „Das muss alles vorm neuen Jahr weg“, sagt er gut gelaunt. Bis Freitag um 14 Uhr stehen die Tore des Nieskyer Wertstoffhofes noch offen, dann findet eine kleine Inventur statt und ein weiteres Jahr geht für die Entsorger zu Ende.

Die Bilanz für 2016 wird noch etwas auf sich warten lassen. Die für das Vorjahr fällt aber gut aus. Zwar haben die sächsischen Haushalte 2015 mit insgesamt rund 1,3 Millionen Tonnen pro Kopf etwa drei Kilo mehr Müll produziert, meldet das Landesumweltamt. Die Erhöhung sei aber auf die Steigerungen bei getrennt erfassten Bioabfällen und Wertstoffen wie Holz, Kunststoffe, Metalle, Bekleidung und Textilien zurückzuführen. Sprich, die Sachsen sammeln mehr Wiederverwertbares und geben das auch dort ab, wo es hingehört.

Nach Erhebungen des sächsischen Landesumweltamtes überließ jeder Sachse 125 Kilogramm Restabfall, 124 Kilogramm Wertstoffe und 53 Kilogramm Bioabfälle aus der Biotonne und der Grünabfallsammlung. Hinzu kommen 25 Kilogramm sperrige Abfälle und etwa ein Kilogramm schadstoffhaltige Abfälle. Die Daten gehen aus der öffentlichen Abfallentsorgung durch die Landkreise, kreisfreie Städte und Abfallverbände hervor. Aber auch gewerbliche Sammler werden berücksichtigt. Dort seien zusätzlich 61 Kilogramm Wertstoffe, etwa Metalle, Papier, Bekleidung und Textilien sowie 15 Kilogramm Bioabfälle pro Einwohner abgegeben worden.

Zu Letzteren zählen zum Beispiel Weihnachtsbäume. Die werden im Landkreis Görlitz dieses Jahr gemeinsam mit der Biotonne abgeholt, sofern sie nicht länger als zwei Meter sind, erklärt Joachim Sauer von der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft. Wer keine entsprechende Tonne besitzt, der kompostiert in der Regel selbst. Falls das nicht der Fall ist, nimmt der Nieskyer Wertstoffhof die Bäume für einen Euro pro Stück entgegen. Tatsächlich fällt in Niesky gerade zu Beginn und Ende der Gartensaison reichlich Abfall an. Das sind neben den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester die anderen beiden Stoßzeiten, berichtet der Prokurist der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft.

Noch lukrativer als Papier ist für Sammler aber Metall. Für jede abgegebene Tonne Mischschrott hat der Nieskyer Wertstoffhof im Dezember rund 100 Euro gezahlt. Die Preise in diesem Segment schwanken aber stark, erklärt Prokurist Joachim Sauer. Noch im Oktober lag der Preis etwa bei rund 65 Euro. Nicht jedem, der am Langen Haag vorfährt, geht es aber ums Geld. Alle wollen ihren Müll richtig entsorgt wissen. Am Donnerstagnachmittag wirft etwa Helmut Riesner einen Toaster und einen Handtuchhalter auf die Schrottberge. Er betreibt die Pension Bodysun und hat dort gerade renoviert. „Das soll ja alles vernünftig entsorgt werden“, sagt der Nieskyer.

Das sächsische Landesumweltamt hat die Bevölkerung erst jüngst gewarnt, sich nicht an illegalen Wertstoffsammlungen zu beteiligen. Bei den Handzettelaktionen sei eine ökologische und ordnungsgemäße Entsorgung nicht gewährleistet, teilt die Behörde mit.

