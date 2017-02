Wertvolle Technik aus Transportern gestohlen In zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurden in Riesa Autos aufgebrochen. Wert der Beute: rund 17 000 Euro.

Riesa. Sowohl in der Nacht auf Freitag als auch in der Nacht auf Sonnabend wurden in Riesa abgestellte Kleintransporter aufgebrochen und darin gelagerte Technik gestohlen, teilt die Polizei mit. Der erste Fall ereignete sich in der Hafenstraße, wo die Täter in einen Renault einbrachen und Präzisionswerkzeuge im Gesamtwert von rund 5 000 Euro mitgehen ließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Der zweite aufgebrochene Kleintransporter stand in der Klötzerstraße. Aus diesem VW stahlen die Unbekannten Licht- und Veranstaltungstechnik der Firma „My Way Eventgroup“ im Gesamtwert von etwa 12 000 Euro. Dazu kommt noch ein Sachschaden von rund 500 Euro. (szo)

