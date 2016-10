Wertvolle Sammlung für Stadtmuseum 50 Handzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert werden dem Museum wohl von einer Kunstliebhaberin geschenkt.

Das Stadtmuseum bekommt Geschenke. © Symbolfoto/Sebastian Schultz

Das Meißner Stadtmuseum am Heinrichsplatz darf sich wahrscheinlich über eine wertvolle Schenkung freuen. Insofern der Verwaltungsausschuss zustimmt, geht eine Sammlung von insgesamt 50 per Hand gezeichneten Bildern aus dem 19. Jahrhundert an das Haus über. Noch sind diese aber nicht vor Ort. Zu verdanken wäre die Schenkung einer Dame aus Konstanz-Dingelsdorf in Baden-Württemberg namens Elisabeth Freifrau von Gleichenstein. Die heute 74-jährige von Gleichenstein arbeitete 35 Jahren für das Rosgartenmuseum in Koblenz. 1990 hatte sie die Leitung über dieses Haus sowie das Naturmuseum und die Wessenberggalerie übernommen, bevor sie Ende Juli 2005 in den Ruhestand ging. Museen besucht die Botschafterin der regionalen Geschichte schon immer gern. Das Meißner Stadtmuseum erachtet sie wohl als geeignet, den Kunstschatz im Wert von circa 5 000 Euro zu bewahren.

Für die Stadt Meißen hat es übrigens zwischen dem 3. September und 7. Oktober dieses Jahres weitere Schenkungen und Geldspenden gegeben. Insgesamt waren es 114 Euro – die Schenkung der Kunstwerke ausgenommen. (SZ/mhe)

