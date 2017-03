Wertvolle Geschenke fürs Museum Zum 20. Geburtstag hatten die Gratulanten im Neustädter Stadtmuseum viele Präsente dabei – auch historisch bedeutsame.

Neustadts Bürgermeister Peter Mühle hat dem Stadtmuseum gleich zwei Geschenke vorbeigebracht. © Dirk Zschiedrich

Das Stadtmuseum in Neustadt ist seit dem Wochenende um einige Schätze reicher. Anlässlich des 20. Geburtstages des Hauses konnte Museumschefin Ulrike Hentzschel bei einer Festveranstaltung viele Gratulanten begrüßen, darunter Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Dieser hatte gleich mehrere Geschenke dabei. Das Erste war ein äußerst süßes Mitbringsel im Namen der gesamten Stadtverwaltung: eine Museumstorte, die die Bäckerei und Konditorei Gierig kreiert hatte.

Danach zückte Mühle ein weiteres Präsent hervor, das er privat mitgebracht hatte. In einer Holzkiste hatte er eine Flasche Mineralwasser verstaut. Diese wurde 1983 anlässlich der 750-Jahr-Feier von Neustadt abgefüllt. Die Flasche hängt mit Dr. Friedrich Adolf August Struve, dem Erfinder des künstlichen Mineralwassers, zusammen. Der Arzt und Apotheker wurde 1781 in Neustadt geboren. Ein weiteres historisch wertvolles Geschenk bekam das Stadtmuseum von Antje May und Bernd Miller von der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf überreicht. Die beiden hatten eine Schützenkette aus dem Jahr 1907 dabei.

