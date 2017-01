Heimatgeschichte Wertvolle Bücher aus Schule geklaut Der jugendliche Täter schrieb vor 100 Jahren auch beleidigende Worte gegen den Lehrer an die Schultafel.

Nachgeblättert in Chroniken und alten Zeitungen: In der Rubrik „Heimatgeschichte“ werfen wir einen Blick zurück auf Menschen und Ereignisse, die die Region vor zehn, 50 und 100 Jahren bewegten.

Vor 100 Jahren

Das 25-jährige Jubiläum als Gastwirt kann Herr Emil Kulhanek in Döbeln feiern. Nachdem er längere Zeit als Oberkellner im Schützenhaus Grimma tätig gewesen war, übernimmt er vor 25 Jahren die Bewirtschaftung des Ratskellers in Borna. Seit 1. April 1903 ist er Besitzer und Wirt der deutschen Schänke „Zur Sorge“ in Döbeln.

In Zennewitz bei Leisnig werden mittels Einbruch aus dem hiesigen leerstehenden Schulhause 13 Lichtbilder und vier wertvolle Bücher gestohlen. Außerdem schreibt der Täter noch gemein beleidigende Worte gegen den Lehrer mit Kreide an die Schultafel. Die zuständige Gendarmerie ermittelt den Täter in einem in Zaschwitz bediensteten, 15½-jährigen Dienstjungen.

Gestohlen werden aus dem Keller des Vorwerks in Massanei nach und nach über vier Zentner Kartoffeln. Auf erstattete Anzeige hin, werden als Täter eine hier wohnhafte Handarbeitersehefrau mit ihren 14 und 12 Jahre alten Söhnen ermittelt.

Vor 50 Jahren

Mit 95 Jahren ist Robert Schubert der älteste Bewohner des Feierabendheimes Döbeln, Nordstraße. Er feiert seinen Geburtstag. Alle Heimbewohner, die Heimleitung und das Personal der Einrichtung beglückwünschen ihn und wünschen noch viele Jahre bei bester Gesundheit.

Mit einem Aufwand von 370 000 Mark wird die Gas- und Stromversorgung der Stadt Leisnig verbessert.

Im Club der Volkssolidarität in Döbeln findet bei den dortigen Rentnern Blutdruckmessungen durch Herrn Dr. Wagner aus der Kreispoliklinik statt. Wege und Wartezeiten werden den Rentnern somit erspart.

Vor 10 Jahren

Ärger hat die städtische Wohnungsgesellschaft DWVG mir dem Abriss des Wohnblocks Lommatzscher Straße 21/22. Eigentlich sollte die Fläche bis zum Jahresende geräumt sein, aber die Arbeiten sind wegen der Insolvenz der beauftragten Firma ins Stocken geraten. Die Döbelner Verwaltungs- und Sanierungsgesellschaft, die den Zuschlag für den Auftrag bekommen hat, habe schon zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Insolvenzantrag gestellt.

Die Lommatzscher Straße in Roßwein ist für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung führt über den Kreuzplatz, Vogelstange. Die Mitarbeiter der Firma Walther beginnen, die leerstehenden Häuser zu entrümpeln. Dann müssen die Häuser dem Bagger weichen.

Quelle: Archiv/DA

zur Startseite