Wertstoffhof schließt bis März Der Betreiber wechselt. Und damit wahrscheinlich auch der Standort in Dippoldiswalde.

Der Wertstoffhof bei Elend schließt. Dippser Kunden sollen bis zum Frühjahr die Umladestation Saugrund in Freital nutzen. © Egbert Kamprath

Am Freitag, dem 23. Dezember, schließt der Wertstoffhof auf der Alten Dresdner Straße in Dippoldiswalde für einige Monate. Dippoldiswalde hat dann voraussichtlich bis zum 1. März keinen eigenen Wertstoffhof mehr. Ursache dafür ist ein Wechsel des Betreibers. Den bestehenden Wertstoffhof hat die Firma Umweltdienste Becker im Auftrag des Zweckverbands Abfallwirtschaft Oberes Elbtal betrieben. Sie hat dazu ein Gelände von der Agrargenossenschaft Reinholdshain angemietet. Jedoch will der Zweckverband den Wertstoffhof künftig in eigener Regie betreiben. Ins Auge gefasst ist dafür ein Grundstück auf dem erweiterten Gewerbegebiet Reinholdshain, wie der Verband auf seiner Internetseite mitteilt.

Für die Übergangszeit bis März verweist der Verband auf die Umladestation Saugrund in Freital. Das betrifft auch die Bürger im oberen Osterzgebirge, wo der Wertstoffhof in Altenberg turnusgemäß im Winter geschlossen hat. Die Umladestation Saugrund hat am 24. Dezember geschlossen, danach vom 27. bis 31. Dezember wieder regulär geöffnet, von Dienstag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr und am Sonnabend von 8 bis 12 Uhr. (SZ/fh)

