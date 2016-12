Wertstoffhof schließt

Der Wertstoffhof auf der Umladestation Saugrund in Freital bleibt am 24. Dezember geschlossen. Das teilt der Abfallzweckverband Oberes Elbtal (ZAOE) mit. Vom 27. bis zum 31. Dezember ist er regulär geöffnet. Das gilt auch für das Humuswerk in Freital. Der Wertstoffhof Dippoldiswalde schließt am 23. Dezember und ist wieder ab 1. März 2017 geöffnet. Ab dann führt der Zweckverband den Hof in eigener Regie. Die ZAOE-Geschäftsstelle in Radebeul ist bis 23. Dezember und vom 27. bis 30. Dezember wie gewohnt geöffnet. (SZ)

