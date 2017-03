Wertstoffhof ganz in Gelb Grünschnitt, Elektrogeräte und mehr bekommt man wieder ordentlich los in Dipps. Wie der Betrieb angelaufen ist.

Rudi Felgner hat in seinem Garten die Bäume beschnitten. Die Zweige und Äste wirft er hier im wieder eröffneten Wertstoffhof in den Container. © Egbert Kamprath

Über zwei Monate war Ruhe, aber am Mittwoch hat der Wertstoffhof an der Alten Dresdner Straße auf halbem Weg von Dippoldiswalde nach Elend wieder geöffnet. Es bildet sich zwar keine Schlange, aber es stehen doch etliche Autos zwischen den Containern. Rudi Felgner aus Dippoldiswalde hat seinen Hänger vollgeladen mit Ästen und Zweigen. Er hat gerade die Obstbäume in seinem Garten am Taubenberg beschnitten. Eine gute halbe Stunde nach Öffnung muss er schon den zweiten Container nutzen. Der Erste ist bereits voll.

„Mir hat der Termin jetzt gerade gepasst, um meinen Grünschnitt herzubringen“, sagt Felgner. „Aber es war schon eine ganz schön lange Zeit, die der Wertstoffhof geschlossen hatte.“

Der Wertstoffhof Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 18Uhr, am Sonnabend von 8 bis 12Uhr. Adresse: Alte Dresdner Straße 10, Dippoldiswalde, auf halbem Weg nach Elend. Alternativen: Altenberg, Zinnwalder Straße 5a von April bis Oktober. Umladestation Saugrund, Schachtstraße 107, Freital. Quelle: Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal

Kurz vor Weihnachten hatte es die letzte Möglichkeit gegeben, hier Grünschnitt, Sperrmüll und anderes abzugeben. Danach hat der Zweckverband Abfallwirtschaft den Betrieb des Wertstoffhofs in eigene Regie übernommen. Dabei gab es aber Reibereien, sodass dies nicht übergangslos möglich war. Kurzfristig wurde der Hof geschlossen und es hat nun zwei Monate gedauert, bis er wieder geöffnet hat. Andree Buder und Katja Mattner aus Luchau nutzen die Gelegenheit ebenfalls, um einige alte Möbel schnell loszuwerden. „Wir räumen gerade aus“, sagt Buder, während seine Partnerin die Anmeldekarte für den Sperrmüll abgibt.

Leuchtend gelb stehen die Container auf dem Hof. Hinweisschilder sagen, wofür sie bestimmt sind. Etwas in der Ecke stehen zwei Behälter, die es noch nicht lange gibt. Einer ist für Kunststoffabfälle bestimmt, einer für Glas. Damit sind nicht die Flaschen und Gläser gemeint, die man über die Glas-Iglus in allen Gemeinden wieder loswird, sondern Geschirr, Vasen, Lampenschirme, Aquarien oder Ähnliches. Ähnlich gilt das auch für Kunststoffabfälle. Verpackungen gehören in den gelben Sack. Dafür ist die Entsorgung schon beim Einkauf mit bezahlt, aber nicht für Gartenstühle, Eimer, Wannen, Plastegeschirr oder solche Kunststoffgegenstände. Wer so etwas ordentlich entsorgen will, kann diese Gegenstände beim Wertstoffhof in einen eigenen Container werfen, wie Silke Rehn erklärt. Sie ist beim Abfallzweckverband für die Wertstoffhöfe verantwortlich, und am ersten Tag der Wiedereröffnung mit in Dippoldiswalde. Sie leitet dabei auch Daniel Stephan an. Er wurde beim Zweckverband neu eingestellt und betreut in Zukunft den Hof in Dippoldiswalde.

Wie lange jetzt der Hof an der alten Straße nach Elend weiter betrieben wird, ist offen. Eigentlich will der Zweckverband auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets Reinholdshain einen neuen errichten. Aber bisher ist dieses Gebiet noch nicht einmal erschlossen.

