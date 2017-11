Werner sucht die Superstars Als Nachwuchs-Footballer spielte Björn Werner einst gegen die Dresden Monarchs. Heute will er Talente in die NFL bringen.

Bis zum vergangenen Jahr war Björn Werner als American Footballer in der nordamerikanischen Profiliga NFL unterwegs. Nach dem verletzungsbedingten Karriereende bleibt er seinem Sport aber treu. © dpa

Den Jagdinstinkt hat er schon immer im Blut. Früher scharrte Björn Werner als Footballer in der NFL mit den Hufen und war immer bereit, den gegnerischen Quarterback gnadenlos zu Boden zu werfen. Dann setzte eine Knieverletzung seiner Profi-Laufbahn im vergangenen Jahr ein jähes Ende. Doch auch bei der Karriere nach der Karriere jagt er wieder. Nach den NFL-Talenten von morgen – und das in Europa.

Gridiron Imports, so heißt Werners Firma, die er im September 2016 auf den Weg gebracht hat. „Wir haben gerade Jungs rübergebracht, viele gehen jetzt an die Colleges“, sagt Werner. Kurz bevor sein Unternehmen an den Start ging, hatten die Jacksonville Jaguars Werner entlassen – der Anfang vom Ende seiner aktiven Laufbahn. Nach anhaltenden Knieproblemen machte er im Januar 2017 offiziell Schluss. Doch die Firma des heute 27-Jährigen wuchs und gab ihm eine Perspektive für die Zukunft. Die bietet er über seine Plattform nun auch europäischen Nachwuchsspielern. „Ich arbeite mit meiner Firma mit vielen Europäern. Nicht nur mit Deutschen, auch mit Österreichern, Dänen. Im Vergleich zu den Amerikanern ist es schon wirklich hart, da hineinzukommen“, sagte Werner.

Um den Talenten den schwierigen Sprung über den großen Teich zu ermöglichen, evaluiert Werner mit seinem Team die Chancen, stellt Kontakte zu ausgewählten Highschools her und berät im Bewerbungsprozess. Im Alter von 15 bis 17 Jahren sollen sich die Jungen für einen Platz an einem College empfehlen. Von dort rekrutieren später die NFL-Teams im jährlichen Draft ihre neuen Spieler. Seine ersten Schritte machte Werner jedoch beim Nachwuchs der Berlin Adler und trat mit seinen Teamkollegen noch in Dresden auf dem Trainingsgelände gegen das Jugendteam der Dresden Monarchs an.

Die Zeit am College hält Werner für eine Profikarriere für unabdingbar. Das beweise auch das Beispiel Moritz Böhringer. Der Wide Receiver war 2016 ohne College-Erfahrung von den Minnesota Vikings verpflichtet worden, schaffte es aber nicht in den Kader. „Die Situation hat gezeigt, dass dir, wenn du nicht direkt durch den College-Level kommst, diese jahrelange Erfahrung einfach fehlt. College-Football ist wie eine Profiliga, das ist die zweitbeste Liga der Welt“, sagte Werner.

In diesem Jahr brachte Werner zwei Deutsche dort unter. Gerrik Vollmer aus Hamburg (University of Virgina) und der Stuttgarter Simon Krizak (Bucknell University) sind 20 Jahre alt und spielen in der höchsten Universitäts-Liga Division 1. Vielleicht schaffen die Offensive Linemen gar den Sprung nach ganz oben. Derzeit sind mit Kasim Edebali (Denver Broncos) und Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) nur zwei Deutsche in der NFL vertreten.

