Wermsdorfer Wald ist Wald des Jahres Erstmals wird die Auszeichnung der Forstleute einem Wald im Freistaat verliehen. Davon sollen auch die Bürger etwas haben.

Forstleute unterwegs im Wermsdorfer Wald – der Wald des Jahres 2018. Er zeichne sich durch markante Eichen und Buchen aus. Zudem sei er dank „der hohen Baumwipfel, mit seinen großen Teichflächen, den vielen Senken und Hügeln ein besonders schöner Wald“, so die Jury. © André Braun

Wermsdorf/ Berlin. Der Wermsdorfer Wald ist der Wald des Jahres 2018. Diese Auszeichnung hat der Bund Deutscher Forstleute (BDF), das ist die Vertretung aller Forstleute in Deutschland, verliehen. Und zwar, „weil es hier in besonderer Weise gelingt, die forstliche Nutzung in Einklang mit dem Naturschutz und der Erholungsnutzung zu bringen“. Zudem sei er eine Rarität, weil er „eines der wenigen größeren zusammenhängenden Waldgebiete unweit von Leipzig“ ist, heißt es in einer Mitteilung des Berliner Verbundes. Er umfasst etwa 5 100 Hektar. Als die sächsischen Kurfürsten Mitte des 16. Jahrhunderts Besitzer des Waldes wurden, begannen sie, diesen zu vermehren. Heute ist der Staatsbetrieb Sachsenforst zum Großteil Eigentümer sowie Bewirtschafter.

Die Auszeichnung wurde zum siebten Mal vergeben. Doch es ist das erste Mal, dass der Preis nach Sachsen geht. Der Leiter des Forstbezirkes Leipzig, Andreas Padberg, ist stolz auf die Ehrung: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und sehen darin unsere Arbeit hier in der Region bestätigt. Sie ist Beleg, dass die integrative Forstwirtschaft die unterschiedlichen Ansprüche an den Wald vereinen kann. Zum Wohl des Menschen und des Ökosystems Wald.“

Der Wermsdorfer Wald zeichne sich durch markante Eichen und Buchen aus. Zudem sei er dank „der hohen Baumwipfel, mit seinen großen Teichflächen, den vielen Senken und Hügeln ein besonders schöner Wald“, so die Jury. Der BDF möchte mit der Auszeichnung auch den vor Ort tätigen Forstleuten danken. „Die Forstleute des Wermsdorfer Walds bewirtschaften ihren Wald naturnah und verantwortungsvoll und sorgen mit zahlreichen Partnern für den nachhaltigen Schutz, eine sorgfältige Pflege und ermöglichen so die vielfältige Nutzung“, so Ulrich Dohle, Bundesvorsitzender des BDF.

Die feierliche und öffentliche Übergabe des Titels ist für Mittwoch, 21. März, zum Tag des Waldes vorgesehen. An diesem Tag soll es eine Pflanzaktion geben. (DA/sol)

