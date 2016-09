Werkzeugklau und geleerte Spielautomaten In Schönau-Berzdorf wurde in der Nacht zum Donnerstag eine Werkzeugkiste auf einem Transporter aufgebrochen und in Löbau verschafften sich am Donnerstagabend Unbekannte Zutritt in einen Imbiss.

Schönau-Berzdorf/Löbau. In der Nacht zum Donnerstag stahlen Unbekannte in Schönau-Berzdorf Werkzeug. Das Diebesgut befand sich verschlossen in einer Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines Pritschenwagen, der in der Bergstraße abgestellt war. Den Schaden gibt die Polizei mit 5 000 Euro an.

In Löbau drangen Unbekannte am Donnerstagabend in einen Imbiss in der Breitscheidstraße ein. Im Betrieb brachen sie zwei Spielautomaten auf und leerten diese. Es entstand ein Sachschaden von 6 000 Euro und ein Stehlschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern. (szo)

