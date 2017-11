Werkzeuge aus Transporter gestohlen Aus dem Inneren eines Kleintransporters stehlen Unbekannte diverse Baumaschinen. Dazu zerschlagen sie die Heckscheibe des Fahrzeuges.

© Symbolfoto: dpa

Unbekannte machten sich im Verlaufe des Montags an einem Transporter zu schaffen. Sie nehmen mehrere Werkzeuge mit.

Auf dem Parkplatz an der Hochuferstraße zerschlugen Unbekannte die Heckscheibe an einem Ford Transit. Aus dem Fond des Kleintransporters stahlen sie anschließend zwei Bohrmaschinen, einen Winkelschleifer, ein Rührwerk sowie eine Kabeltrommel. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte, liegen die Angaben zur Schadenshöhe derzeit noch nicht vor. (szo)

zur Startseite