Werkzeuge aus Auto gestohlen Teure Geräte geklaut und auch noch das Fahrzeug beschädigt.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Am Montag brachen Unbekannte in der Zeit von Mitternacht bis früh gegen 6.15 Uhr in einen VW Caddy an der Sörnewitzer Straße in Weinböhla ein. Die Täter zerschlugen die Heckscheibe des Fahrzeuges und stahlen aus diesem verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am VW wird auf ca. 500 Euro beziffert.

