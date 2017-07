Werkzeugdiebe treiben ihr Unwesen Die Täter haben in den Lagerhallen einer Firma im Zittauer Ortsteil Wittgendorf zugeschlagen. Auch in Oderwitz wurde eingebrochen.

Symbolbild © dpa

Zittau / Oderwitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge aus Lagerhallen einer Firma an der Hauptstraße im Zittauer Ortsteil Wittgendorf gestohlen. Das teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage mit. Der Stehlschaden beträgt laut Polizei 4500 Euro; der Sachschaden 500 Euro.

In Oderwitz waren ebenfalls in der Nacht zu Dienstag ebenfalls Werkzeugdiebe aktiv. Sie brachen laut Polizei einen Schuppen an der Hinteren Dorfstraße auf. Die Täter klauten eine Handkreissäge, eine Stichsäge, ein Kernlochbohrgerät mit Bohrern und mehrere Elektrokabel. Der Stehlschaden beträgt laut Polizei 1900 Euro, der Sachschaden 20 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. (szo/mrc)

