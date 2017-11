Werkzeugdiebe schlagen zu Die Unbekannten sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Umgebindehaus in Waltersdorf eingedrungen.

Symbolbild © dpa

Waltersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Umgebindehaus an der Hauptstraße eingedrungen, dass sich noch im Rohbau befindet. Das teilte Madeleine Urban von der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ am Freitagmorgen auf Nachfrage mit.

Von der Baustelle stahlen die Einbrecher Werkzeug im Wert von insgesamt 3 500 Euro. (szo/mrc)

zur Startseite