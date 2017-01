Werkzeugdiebe bedienen sich Unbekannte sind in Boxberg in eine Firma eingebrochen – und haben mehrere Sachen gestohlen.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Diebe haben sich in der Nacht zum Donnerstag auf die Straße „An den Gewächshäusern“ in Boxberg begeben. Dort sind die bislang Unbekannten in eine Firma eingedrungen, wie Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt. Die Diebe entwendeten mehrere Werkzeuge, unter anderem kamen Sägen, Schlagbohrer samt Zubehör weg. Der Stehlschaden liegt bei etwa 3000 Euro, der Sachschaden beträgt 300 Euro. (szo/tc)

