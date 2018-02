Werkzeugdieb vor Gericht

Bautzen. Wegen besonders schweren Diebstahls muss sich ein 40-jähriger Mann aus Polen am Dienstag vor dem Amtsgericht Bautzen verantworten. Er soll in mindestens drei Fällen Kleintransporter von Firmen aufgebrochen und Werkzeuge aus den Fahrzeugen entwendet haben. In Königsbrück, Bernsdorf und Arnsdorf soll er Bohrmaschinen und Werkzeugkoffer im Gesamtwert von 16 750 Euro gestohlen haben. Spuren, die er hinterlassen hat, führten zu seiner Verhaftung. Im August 2017 klickten die Handschellen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. (SZ)

27. Februar, 9 Uhr Amtsgericht Bautzen, Saal 128

