Werkzeug gegen Drogen getauscht Zwei Mittweidaer stehen wegen Hehlerei und Diebstahls vor Gericht. Beide erhalten unterschiedliche Strafen.

Ein 25-Jähriger wurde vorm Amtsgericht Döbeln der Hehlerei angeklagt. Seinem 20-jähriger Kumpan warf das Gericht Diebstahl in zwei Fällen vor. Beide Männer wohnen in Mittweida. In der Nacht des 24. Juli 2015 soll der 20-Jährige auf einer Baustelle an der Schillerstraße in Mittweida einen Koffer mit einem Akkuschrauber gestohlen haben. Der Koffer stand dort vor einem Container. Tage später habe er den Akkuschrauber mit dem 25-Jährigen gegen Betäubungsmittel getauscht. Außerdem soll der 20-Jährige zwischen dem 26. April und dem 2. Mai 2016 vor dem Simmelmarkt in Mittweida eine Gartenbank gestohlen haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurde die Bank zerlegt bei ihm gefunden.

Während der 20-Jährige die Taten gestand und auch von dem Mitangeklagten für den Akkuschrauber Crystal erhalten haben will, erklärte der 25-Jährige, dass er den Akkuschrauber nur geborgt habe. „Ich habe dafür weder Geld noch Drogen bekommen“, sagte er. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, warum er das Gerät nicht zurückgegeben habe, erklärte der 25-Jährige, dass er das vergessen habe. In letzterem Fall lautete die Anklage nicht Hehlerei, sondern Unterschlagung. Beides würde, nach Verlautbarung der Štaatsanwaltschaft, auf das gleiche Urteil hinauslaufen.

Die Angeklagten sind drogensüchtig. Der 20-Jährige hat bereits drei Langzeittherapien in Angriff genommen, aber alle abgebrochen. Aus der letzten Therapie wurde er hinausgeworfen, weil er von einem Zimmergenossen einen Joint erhalten und den geraucht hatte.

Auf die Spur des Akkuschrauberdiebes kam die Polizei, weil sie wegen Drogendelikten bei dem 25-Jährigen eine Wohnungsdurchsuchung durchführte. In der Wohnung wurden neben dem Akkuschrauber weitere Gegenstände gefunden, die er im Austausch für Betäubungsmittel erhalten haben soll, unter anderem zwei Snowboards, eine Schlagbohrmaschine, Schneeketten und weitere Dinge.

Während der 25-Jährige bisher nicht vorbestraft ist, stehen bei dem 20-Jährigen zwölf Einträge im Bundeszentralregister. Die meisten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zur Tatzeit stand er unter Bewährung. Richter Janko Ehrlich verurteilte den 25-Jährigen wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe von 520 Euro (40 Tagessätze zu 13 Euro). Der 20-Jährige erhält wegen Diebstahls in zwei tatmehrheitlichen Fällen eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten. Nur das Urteil des 25-Jährigen ist bisher rechtskräftig.

