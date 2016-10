Werkzeug-Diebe in Leutersdorf Unbekannte sind an der Bergstraße in einen Schuppen eingebrochen – und fündig geworden.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Diebe haben zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag einen Einbruch in Leutersdorf begangen. Die bislang Unbekannten sind in einen Schuppen an der Bergstraße eingedrungen und entwendeten verschiedene Werkzeuge, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz informiert. Darunter befanden sich auch eine Motorsäge und -sense. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von 2500 Euro. Der Sachschaden beträgt 20 Euro – für das Schloss des Schuppens. „Das hat einem Brecheisen wenig entgegenzusetzen“, so Knaup. (szo/tc)

zur Startseite